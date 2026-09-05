ТК Setanta Sport показала українцям російську трансляцію "Формули-1": у мережі спалахнув скандал

5 вересня пройшли кваліфікаційні заїзди Гран-прі Італії "Формули-1", які транслювала відома телекомпанія. При цьому стався скандал, оскільки українці були змушені стежити за змаганнями, слухаючи російськомовного коментатора. Платформа поки не відреагувала на обурення людей, але відгукнувся спортивний ведучий. Що сталось під час трансляції кваліфікації "Формули-1"?

О 17 год 5 вересня почалась пряма трансляція перегонів Гран-прі Італії 2026, які проводяться в італійському місті Монц. Стрим з перегонів показувала платформа спортивних подій Setanta Sports. При цьому не було української звукової доріжки, а українці були змушені слухати російський супровід, розповів кореспондент Фокусу. Глядачі очікували, що ведучим буде Макс Подзігун, але на телеканалі Setanta Sports+ та платформі setantasports.com почули зовсім інший голос.

На подію відреагували глядачі, які засипали акаунти платформи у соцмережах обуреними коментарями. Під сотню коментарів з'явилось під повідомленням про кваліфікаційні заїзди "Формули-1". Люди писали, що ведучий — не Подгузін, і що ведучий говорить російською мовою. При цьому зауважували, що це не перша така помилка платформи: вибачень не було раніше і сумніваються, що вони будуть після цього інциденту.

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"Найцікавіше, що ніхто навіть не вибачиться за цю ситуацію і не прокоментує – тиша буде 👏 як і всі минулі рази, коли через лажу з боку Setanta Sport я не могла подивитися трансляцію. С — сервіс", — ідеться в одному з коментарів.

На скандальну трансляцію також відреагували учасники Telegram-каналу платформи. Люди обурювались, що оформили підписку на трансляцію і не очікували почути російського коментатора на "Формулі-1". Також є скарги на інші проблеми зі стрімами: дехто пише, що вимагатиме повернення грошей, а інші пишуть, що такі проблеми відбуваються регулярно і що взагалі не потрібна російська озвучка для трансляцій в Україні.

Перегони "Формула-1" — реакція людей на російську під час стриму 5 вересня Фото: Скриншот

Користувачі соцмережі Threads опублікували низку коментарів у відповідь на російського ведучого "Формули-1". З'ясувалось, що російська лунає замість української та англійської доріжки. При цьому трансляція стриму на платформі Megogo має українську озвучку, а у додатку її почути не можливо. Українці висміяли тезу російського ведучого про "храм скорости" і також зауважили, що краще взагалі вимкнути звук, ніж слухати російську.

Перегони "Формула-1" — коментарі про російську на стримі 5 вересня Перегони "Формула-1" — коментарі з питанням до стримінгової платформи 5 вересня Перегони "Формула-1" — коментар щодо стриму 5 вересня

Перегони "Формула-1" — скандал з російською на стримі

На мовний скандал з російською мовою на сервісі Setanta Sports під час кваліфікації "Формули-1" відгукнувся коментатор Макс Подзігун. У Telegram-каналі Подзігуна о 18:22 з'явився допис про проблеми зі звуковою доріжкою на сайті, у мобільному/TV-додатках платформи. Ведучий визнав проблему і наголосив, що це не офіційно позиція компанії.

"В будь-якому разі, такі помилки не роблять офіційному ретранслятору Ф-1 честі і мені шкода, що ця проблема з'явилася саме під час трансляції Ф-1. Це не офіційна позиція каналу чи компанії", — запевнив Подгузін, перед цим опублікувавши підсумки кваліфікації.

Перегони "Формула-1" — результати кваліфікації 5 вересня Фото: Telegram

Зазначимо, Фокус писав про графік перегонів "Формула-1" у 2026 році. У серпні стало відомо, що гран-прі Бахрейну проведуть в Малайзії. При цьому змагання у цій країні не проводили з 2017 року.

Нагадуємо, 4 вересня стало відомо, що Україна та Польща спробують подати заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу.