Формула-1 оголосила про зміни в календарі: гран-прі Бахрейну проведуть в Малайзії

Формула-1 офіційно повідомила, що через бойові дії на Близькому Сході не вдасться перенести етап у Бахрейні на жовтень. Тим не менш, вони вирішили провести інший етап у ці дати.

Йдеться про повернення траси у Малайзії, де гонки Формули-1 не проводилися з 2017 року. Про це йдеться на сайті Формули-1.

Водночас, попри проведення в Малайзії, офіційна назва гонки все одно буде "Гран-прі Бахрейну". Із чим саме це пов'язано, невідомо, однак, можна припустити, що справа у спонсорській назві, адже офіційна назва гран-прі Бахрейну — Gulf Air Bahrain. Gulf Air — флагманська авіакомпанія королівства Бахрейн.

"Найголовніше, це фантастична новина для наших уболівальників. Вони й надалі насолоджуватимуться насиченим та захопливим календарем Формули-1, а також побачать повернення цього виду спорту на чудовий майданчик. Малайзія — неймовірна країна, а Сепанг займає особливе місце в історії Формули-1", — заявив президент і генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі.

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Етап у Малайзії пройде 2-4 жовтня. Продаж квитків на цей трек відкриють незабаром.

Водночас наразі невирішена доля фінальних етапів Формули-1, які мають пройти в Катарі та Абу-Дабі.

"Також є ознаки того, що Формула-1 може затвердити ще одну заміну — закривати сезон, замість гонок в Катарі та Абу-Дабі, буде етап в Імолі (Італія — ред.). Але рішення про це буде прийматися у вересні", — повідомив український коментатор Формули-1 Максим Подзігун у своєму Telegram.

Раніше Sky Sports також повідомляв, що через конфлікт на Близькому Сході також можуть не відбутися останні дві гонки сезону — в Катарі та в Абу-Дабі. Однак за їхньою інформацією, організатори розглядають європейські траси для можливої заміни їх, однак через проблеми з кліматом, варіантів небагато. Наразі організатори вивчають можливість проведення гонки в Португалії та Туреччині.

Траса у Португалії отримала контракт на проведення гонок у 2027 та 2028 році. Це достатньо короткий термін для контрактів з трасами, адже вже зараз гран-прі Маямі та гран-прі Австрії мають контракти з Ф1 до 2041 року.

Гран-прі Угорщини — що відомо

Сьогодні, 26 липня, пройде гонка у Будапешті, Угорщина. Поул-позицію за підсумками кваліфікації здобув британець з команди МакЛарен Ландо Норріс.

Після 10 проведених етапів особистий залік очолює італієць Кімі Антонеллі, який має 204 очки. Другим йде британець Льюїс Гамільтон з 159 очками, третій — британець Джордж Рассел, який має 154 очки.

Після гран-прі Угорщини у Формулі-1 розпочнеться традиційна літня пауза — наступний гран-прі пройде в Нідерландах 21-23 серпня.

Скасування етапів Формули-1 — що відомо

Нагадаємо, раніше через проведення військової операції США в Ірані були скасовані два етапи Формули-1 — в Бахрейні та Саудівській Аравії. Також були скасовані тести шин у Бахрейні минулого тижня, в яких мали брати участь McLaren і Mercedes, а обмеження комендантської години, що забороняли командам працювати в нічний час, було скасовано в Мельбурні, оскільки в команд виникли проблеми з доставленням персоналу та вантажів до Австралії.

13 липня видання The New York Times повідомило, що США офіційно відновили війну проти Ірану.

Також військові США завдали нової серії ударів по об'єктах в Ірані.

Після цього стало відомо, що Формула-1 опинилася під загрозою зриву мінімальної кількості етапів через поновлення американськими військовими бомбардувань об'єктів в Ірані. Чемпіонат має провести щонайменше 22 етапи, інакше команди та Liberty Media можуть зіткнутися із серйозними фінансовими наслідками.