"Формула-1" объявила об изменениях в календаре: Гран-при Бахрейна пройдет в Малайзии

"Формула-1" официально сообщила, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке не удастся перенести этап в Бахрейне на октябрь. Тем не менее, организаторы решили провести другой этап в эти даты.

Речь идет о возвращении трассы в Малайзии, где гонки "Формулы-1" не проводились с 2017 года. Об этом сообщается на сайте "Формулы-1".

В то же время, несмотря на то что гонка проходит в Малайзии, её официальное название всё равно будет "Гран-при Бахрейна". С чем именно это связано, неизвестно, однако можно предположить, что дело в спонсорском названии, ведь официальное название Гран-при Бахрейна — Gulf Air Bahrain. Gulf Air — флагманская авиакомпания королевства Бахрейн.

"Самое главное — это фантастическая новость для наших болельщиков. Они и впредь будут наслаждаться насыщенным и увлекательным календарем "Формулы-1", а также увидят возвращение этого вида спорта на замечательную трассу. Малайзия — невероятная страна, а Сепанг занимает особое место в истории Формулы-1", — заявил президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

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Этап в Малайзии состоится 2–4 октября. Продажа билетов на эту трассу начнется в ближайшее время.

В то же время пока остается неясной судьба заключительных этапов "Формулы-1", которые должны пройти в Катаре и Абу-Даби.

"Также есть признаки того, что Формула-1 может утвердить ещё одну замену — вместо гонок в Катаре и Абу-Даби сезон завершится этапом в Имоле (Италия — прим. ред.). Но решение об этом будет приниматься в сентябре", — сообщил украинский комментатор "Формулы-1" Максим Подзигун в своём Telegram.

Ранее Sky Sports также сообщал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке могут не состояться последние две гонки сезона — в Катаре и в Абу-Даби. Однако, по их информации, организаторы рассматривают европейские трассы в качестве возможной замены, но из-за проблем с климатом вариантов не так много. В настоящее время организаторы изучают возможность проведения гонки в Португалии и Турции.

Трасса в Португалии получила контракт на проведение гонок в 2027 и 2028 годах. Это довольно короткий срок для контрактов с трассами, ведь уже сейчас Гран-при Майами и Гран-при Австрии имеют контракты с Формулой-1 до 2041 года.

Гран-при Венгрии — что известно

Сегодня, 26 июля, состоится гонка в Будапеште, Венгрия. Поул-позицию по итогам квалификации завоевал британец из команды "Макларен" Ландо Норрис.

По итогам 10 проведённых этапов лидирует в индивидуальном зачёте итальянец Кими Антонелли, набравший 204 очка. Вторым идет британец Льюис Хэмилтон с 159 очками, третьим — британец Джордж Расселл, набравший 154 очка.

После Гран-при Венгрии в "Формуле-1" начнется традиционный летний перерыв — следующий Гран-при состоится в Нидерландах 21–23 августа.

Отмена этапов "Формулы-1" — что известно

Напомним, ранее из-за проведения военной операции США в Иране были отменены два этапа "Формулы-1" — в Бахрейне и Саудовской Аравии. Также были отменены тесты шин в Бахрейне на прошлой неделе, в которых должны были принять участие McLaren и Mercedes, а ограничения комендантского часа, запрещавшие командам работать в ночное время, были отменены в Мельбурне, поскольку у команд возникли проблемы с доставкой персонала и грузов в Австралию.

13 июля издание The New York Times сообщило, что США официально возобновили войну против Ирана.

Кроме того, военные США нанесли новую серию ударов по объектам в Иране.

После этого стало известно, что "Формула-1" оказалась под угрозой срыва минимального количества этапов из-за возобновления американскими военными бомбардировок объектов в Иране. Чемпионат должен провести не менее 22 этапов, иначе команды и Liberty Media могут столкнуться с серьезными финансовыми последствиями.