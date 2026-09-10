ISU отстранил от соревнований фигуристку Валиеву, которую СМИ называют "любовницей Путина"

Международная федерация конькобежного спорта поставила точку в вопросе участия нескольких российских спортсменов в турнирах. Несмотря на предыдущую попытку получить нейтральный статус, им окончательно отказали.

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка относительно лишения их так называемого нейтрального статуса. В организации подчеркнули, что представители страны-агрессора больше не соответствуют необходимым критериям для участия в турнирах. Об этом говорится на официальном сайте ISU.

Там напомнили об основных условиях для получения нейтрального статуса: спортсмены не должны быть действующими военнослужащими армии РФ или сотрудниками органов безопасности, а также не должны поддерживать войну против Украины или участвовать в ней.

"По итогам индивидуальной оценки ISU установил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. ISU также установил, что Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов и не имеют права выступать на турнирах ISU или международных соревнованиях в этом статусе", — говорится в заявлении союза.

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ISU отстранил Валиеву от участия в международных турнирах. Фото: OBOZ

Согласно правилам, у россиян есть 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Стоит напомнить, что сначала, в августе, Валиевой и Кондратюку был предоставлен нейтральный статус, однако позже его отозвали.

Напомним также, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил — в её пробе, взятой на Олимпиаде-2022, обнаружили запрещённый триметазидин. Сама спортсменка не смогла предоставить убедительного объяснения употребления допинга, а также отказалась возвращать медали, которых её лишили из-за нарушения правил.

Ранее сообщалось, что Валиевой сначала вернули возможность выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, однако в России настаивали, что этого недостаточно, и требовали сначала вернуть спортсменке золотую олимпийскую медаль 2022 года, которую она лишилась после допингового скандала.

Кроме того, журналисты-расследователи Роман Баданин и Михаил Рубин ранее сообщали о женщине, которую, по их данным, в течение длительного времени связывали личные отношения с президентом России Владимиром Путиным ещё со времён, когда она была несовершеннолетней.