ISU відсторонив від змагань фігуристку Валієву, яку ЗМІ називають "коханкою Путіна"

Міжнародна федерація ковзанярського спорту поставила крапку в питанні участі кількох російських спортсменів у турнірах. Попри попередню спробу здобути нейтральний статус, їм остаточно відмовили.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відхилив апеляції російських фігуристів Каміли Валієвої та Марка Кондратюка щодо позбавлення їх так званого нейтрального статусу. В організації наголосили, що представники країни-агресора більше не відповідають необхідним критеріям для участі в турнірах. Про це йдеться на офіційному сайті ISU.

Там нагадали основні умови для отримання нейтрального статусу – спортсмени не повинні бути діючими військовослужбовцями армії РФ чи співробітниками органів безпеки, а також не мають підтримувати війну проти України чи бути її учасниками.

"Після проведення індивідуальної оцінки ISU встановив, що Марк Кондратюк і Каміла Валієва більше не відповідають вимогам для участі як індивідуальні нейтральні спортсмени. ISU також встановив, що Олександра Степанова та Іван Букін не відповідають вимогам для участі як індивідуальні нейтральні спортсмени і не мають права виступати на турнірах ISU або міжнародних змаганнях у цьому статусі", – йдеться в заяві союзу.

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ISU відсторонив Валієву від міжнародних турнірів. Фото: OBOZ

За правилами, росіяни мають 21 день на подання апеляції до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS). Варто нагадати, що спершу, у серпні, Валієвій та Кондратюку надали нейтральний статус, однак пізніше його відкликали.

Нагадаємо також, що у січні 2024 року CAS дискваліфікував Камілу Валієву на чотири роки за порушення антидопінгових правил – у її пробі на Олімпіаді-2022 виявили заборонений триметазидин. Сама спортсменка не змогла надати переконливого пояснення вживання допінгу, а також відмовилася повертати медалі, яких її позбавили через порушення правил.

Раніше повідомлялося, що Валієвій спершу повернули можливість виступати на міжнародних змаганнях лише у нейтральному статусі, однак у Росії наполягали, що цього замало, і вимагали спочатку повернути спортсменці золоту олімпійську медаль 2022 року, якої вона позбулася після допінгового скандалу.

Також журналісти-розслідувачі Роман Баданін та Михайло Рубін раніше повідомляли про жінку, яку, за їхніми даними, тривалий час пов'язували особисті стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним ще з часів, коли вона була неповнолітньою.