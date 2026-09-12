Известного боксера мобилизовали: Евгений Хитров показал тренировку на БЗВП

Бывшего украинского боксера, чемпиона мира в среднем весе Евгения Хитрова призвали в ВСУ. Спортсмен опубликовал небольшое видео о прохождении базовой общевойсковой подготовки.

Евгений Хитров рассказал, как проходит базовая военная подготовка после мобилизации. Боксер опубликовал видео, в котором показал, как проходят тренировки.

Спортсмен надел специальный жилет с отягощением и выполнял упражнения с гантелями.

"Спецподготовка", — подписал он видео.

Евгений Хитров (справа) в военной форме

Отметим, что о мобилизации 38-летнего спортсмена из Кривого Рога сообщил паблик Boxing Mechanism. Мужчину остановили сотрудники полиции и доставили в ТЦК.

Евгений Хитров рассказывает о мобилизации Фото: скриншот

Позже мобилизацию Хитрова подтвердила его жена. СМИ сообщают, что Дарья Хитрова рассказала, что её мужа остановили правоохранители 18 августа, в день его рождения, и предложили убедиться, что он не находится в состоянии алкогольного опьянения. Она заявила, что её муж 13 лет представлял Украину на различных соревнованиях, а после начала полномасштабной войны занимался волонтерской деятельностью.

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Что известно о Евгении Хитрове

Майк Тайсон и Евгений Хитров Фото: Соцсети

Заслуженный мастер спорта Евгений Хитров в 2011 году стал чемпионом мира в среднем весе по версии Североамериканской боксерской федерации (NABF), был бронзовым призером чемпионата Европы, неоднократным призером чемпионатов Украины. Также был участником Олимпиады-2012. Завершил профессиональную карьеру Хитров в 2019 году, одержав 20 побед, из которых 17 — нокаутом.

Евгения Хитрова обвиняли в систематическом хищении имущества из местных сельхозпредприятий.

Напомним, что во Львове был мобилизован бывший футболист донецкого "Шахтера", луганской "Зари" и юношеской сборной Украины Владислав Вакула.

Также Фокус писал о призыве вратаря ХК "Кременчуг" Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого.