Відомого боксера мобілізували: Євген Хитров показав тренування на БЗВП
Колишнього українського боксера, чемпіона світу в середній вазі Євгена Хитрова мобілізували до ЗСУ. Спортсмен опублікував невеличке відео з проходження БЗВП.
Євген Хитров поділився, як проходить базову військову підготовку після мобілізації. Боксер оприлюднив відео, у якому показав, як відбуваються тренування.
Спортсмен одягнув спеціальний жилет з навантаженням та виконував вправи з гантелями.
"Спецподготовка", — підписав він відео.
Зазначимо, що про мобілізацію 38-річного спортсмена з Кривого Рогу повідомив паблік Boxing Mechanism. Чоловіка зупинили співробітники поліції та доставили до ТЦК.
Пізніше мобілізацію Хитрова підтвердила його дружина. ЗМІ пишуть, що Дар'я Хитрова розповіла, що її чоловіка зупинили правоохоронці 18 серпня, у його день народження, та запропонували пересвідчитися, що той не перебуває під дією алкоголю. Вона заявила, що її чоловік 13 років представляв Україну на різноманітних змаганнях, а після початку повномасштабної війни займався волонтерством.
Що відомо про Євгена Хитрова
Заслужений майстер спорту Євген Хитров у 2011 році ставав чемпіоном світу в середній вазі за версією Північноамериканської боксерської федерації (NABF), був бронзовим призером чемпіонату Європи, неодноразовим призером чемпіонатів України. Також був учасником Олімпіади-2012. Закінчив професійну кар'єру Хитров 2019 року, здобувши 20 перемог, з яких 17 — нокаутом.
Євгена Хитрова звинувачували у системному розкраданні майна з місцевих сільгосппідприємств.
Нагадаємо, у Львові мобілізували колишнього футболіста донецького "Шахтаря", луганської "Зорі" та молодіжної збірної України Владислава Вакулу.
Також Фокус писав про мобілізацію воротаря ХК "Кременчук" Едуарда Захарченка та нападника Єгора Безуглого.