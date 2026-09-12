Відомого боксера мобілізували: Євген Хитров показав тренування на БЗВП

Колишнього українського боксера, чемпіона світу в середній вазі Євгена Хитрова мобілізували до ЗСУ. Спортсмен опублікував невеличке відео з проходження БЗВП.

Євген Хитров поділився, як проходить базову військову підготовку після мобілізації. Боксер оприлюднив відео, у якому показав, як відбуваються тренування.

Спортсмен одягнув спеціальний жилет з навантаженням та виконував вправи з гантелями.

"Спецподготовка", — підписав він відео.

Євген Хитров (справа) у військовій формі

Зазначимо, що про мобілізацію 38-річного спортсмена з Кривого Рогу повідомив паблік Boxing Mechanism. Чоловіка зупинили співробітники поліції та доставили до ТЦК.

Євген Хитров розповідає про мобілізацію Фото: скріншот

Пізніше мобілізацію Хитрова підтвердила його дружина. ЗМІ пишуть, що Дар'я Хитрова розповіла, що її чоловіка зупинили правоохоронці 18 серпня, у його день народження, та запропонували пересвідчитися, що той не перебуває під дією алкоголю. Вона заявила, що її чоловік 13 років представляв Україну на різноманітних змаганнях, а після початку повномасштабної війни займався волонтерством.

Видео дня

Що відомо про Євгена Хитрова

Майк Тайсон та Євген Хитров Фото: Соцмережi

Заслужений майстер спорту Євген Хитров у 2011 році ставав чемпіоном світу в середній вазі за версією Північноамериканської боксерської федерації (NABF), був бронзовим призером чемпіонату Європи, неодноразовим призером чемпіонатів України. Також був учасником Олімпіади-2012. Закінчив професійну кар'єру Хитров 2019 року, здобувши 20 перемог, з яких 17 — нокаутом.

Євгена Хитрова звинувачували у системному розкраданні майна з місцевих сільгосппідприємств.

Нагадаємо, у Львові мобілізували колишнього футболіста донецького "Шахтаря", луганської "Зорі" та молодіжної збірної України Владислава Вакулу.

Також Фокус писав про мобілізацію воротаря ХК "Кременчук" Едуарда Захарченка та нападника Єгора Безуглого.