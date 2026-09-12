"Видно, что человек из Украины приехал": фото Ярославы Магучих завирусилось в сети

Украинская легкоатлетка и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих в очередной раз привлекла внимание общественности своим необычным отдыхом.

Во время Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике Ярославу Магучих заметили лежащей на полу, укутанной в спальный мешок. Соответствующий скриншот опубликовал украинский блогер и волонтер Тарас Тараненко в социальной сети X.

На фото Магучих отдыхает в зоне ожидания, лежа на каремате, в то время как другие спортсменки сидят в креслах. Украинка укуталась в спальный мешок и закрыла лицо капюшоном куртки, чем вызвала волну комментариев со стороны соотечественников.

Ярослава Магучих отдыхает перед прыжком Фото: Скриншот

Пользователи сети отметили привычку украинских спортсменов создавать максимально комфортные условия во время соревнований, а также провели параллели с ночными обстрелами в Украине.

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Украинцы пишут:

"Видно, что человек из Украины приехал: каремат, спальник, все, как положено".

"И спит при первой же возможности, потому что ночью шансов почти нет".

"Только газового баллончика не хватает и маленькой чашечки для дип-кофе".

Комментарии под фото Магучих Фото: Скриншот

Напомним, Ярослава Магучих стала абсолютной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Фокус также сообщал, что ранее Магучих объяснила, почему ложится на землю между прыжками.