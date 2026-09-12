"Видно, що людина з України приїхала": фото Ярослави Магучіх завірусилось у мережі

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вкотре привернула увагу громадськості незвичним відпочинком.

Під час Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики Ярославу Магучiх помітили загорнутою у спальний мішок на підлозі. Відповідний скриншот опублікував український блогер і волонтер Тарас Тараненко у соцмережі X.

На фото Магучiх відпочиває у зоні очікування, лежачи на карематі, тоді як інші спортсменки сидять на кріслах. Українка закуталась у спальний мішок та закрила обличчя капюшоном куртки, чим викликала хвилю коментарів від співвітчизників.

Ярослава Магучіх відпочиває перед стрибком Фото: Скриншот

Користувачі мережі відзначили звичку українських спортсменів створювати максимально комфортні умови під час змагань, а також провели паралелі з нічними обстрілами в Україні.

Видео дня

Українці пишуть:

"Видно, що людина з України приїхала: каремат, спальник, все, як треба".

"І спить за першої ліпшої нагоди, бо вночі шанси мізерні".

"Газового балончика тільки не хватає і маленького чаничка для діп-кави".

Коментарі під фото Магучіх Фото: Скриншот

Нагадаємо, Ярослава Магучіх стала абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

Фокус також повідомляв, що раніше Магучіх пояснила, чому лягає на землю між стрибками.