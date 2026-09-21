Усик в роли дипломата: украинец провел в Черногории встречу на высшем уровне

Александр Усик продемонстрировал украинскую "мягкую силу" в Черногории, где в ходе благотворительного визита встретился с премьер-министром страны и подарил ему свои подписанные боксерские перчатки.

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик посетил Черногорию, где главным событием его визита стала внепротокольная встреча с премьер-министром страны Милойко Спаичем. Об этом стало известно из поста Милойко Спаича в социальной сети X.

Так, 18–19 сентября в Черногории украинский боксер Александр Усик стал одним из гостей международной платформы Connectuj.me в Подгорице. Во время поездки спортсмен встретился с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, а также побывал в посольстве Украины, где пообщался с детьми украинцев, которые из-за войны находятся в стране.

Встреча Усика с премьер-министром Черногории

Встреча Александра Усика с главой черногорского правительства Милойко Спаичем стала ярким примером "мягкой силы" и спортивной дипломатии. Вместо строгих политических процедур общение прошло в дружеской обстановке. Усик лично поблагодарил Милойко Спаича за последовательную поддержку Украины и преподнес символический подарок — боксерские перчатки с собственным автографом.

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Александр Усик и Милойко Спаич в Черногории

В свою очередь премьер-министр Черногории высоко оценил личность украинского спортсмена и заявил: "Александр Усик — это символ несокрушимого украинского духа и человек, чье величие выходит далеко за пределы спорта".

Обращение к 10-му премьер-министру Черногории Милойко Спаича

Отдельным нюансом переговоров стал культурно-туристический резонанс. Во время пребывания в стране Усик публично поделился в социальных сетях своим восхищением красотой Черногории. Милойко Спаич отдельно поблагодарил боксера за эти теплые слова, отметив, что благодаря мировой известности украинца "весь мир услышал, какая это красивая страна".

Усик пообщался с украинскими детьми

Отдельной частью визита стала поездка в Посольство Украины в Черногории. Там Александр Усик встретился с украинскими детьми, волонтерами и дипломатами. Дети имели возможность задать боксеру вопросы, пообщаться с ним и сфотографироваться вместе. Усик также раздавал автографы.

Среди тем разговора были выступления в условиях сильного давления, дисциплина, вера и лидерство. Также речь шла о способности спорта объединять людей и о деятельности фонда Усика за пределами боксерского ринга.

Для украинцев, находящихся в Черногории из-за полномасштабной войны, это стало возможностью лично встретиться с одним из самых известных украинских спортсменов.

Благотворительный аукцион фонда Усика

В рамках Connectuj.me также прошел благотворительный аукцион, организованный совместно с Usyk Foundation. Чтобы привлечь максимальное внимание коллекционеров и благотворителей, на торги были выставлены уникальные лоты, связанные с личной историей чемпиона. Главными экспонатами аукциона стали реплика чемпионского пояса WBC с подписью Усика и боксерские перчатки с его автографом. Кроме того, участники боролись за эксклюзивную авторскую графическую работу и памятную фотографию с первого исторического боя против Тайсона Фьюри.

Все средства, собранные в ходе аукциона, будут напрямую направлены на реализацию гуманитарных и социальных программ Usyk Foundation для оказания помощи украинцам.

Напомним, в Черногории заявили о готовности страны поддерживать Украину до победы в войне с Россией. По словам Дритана Абазовича, победа Украины важна для всей Европы и для защиты суверенитета и территориальной целостности государств.

Также мы писали о том, чем Черногория привлекает туристов. Среди мест, которые рекомендуют посетить путешественникам, — Яз недалеко от Будви, знаменитый Святой Стефан и Великая Плажа в Ульцине. Отдельной изюминкой отдыха является сочетание пляжного релакса с горными пейзажами, прогулками по старинным городам и местной кухней. Туристам предлагают выбрать формат отдыха от активного кайтсерфинга и фестивалей до спокойных вечеров у моря.