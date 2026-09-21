Усик у ролі дипломата: українець провів у Чорногорії зустріч на найвищому рівні

Олександр Усик продемонстрував українську "м’яку силу" в Чорногорії, де під час благодійного візиту зустрівся з прем’єр-міністром країні та подарував йому власні підписані боксерські рукавички.

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав Чорногорію, де центральною подією його візиту стала непротокольна зустріч із прем’єр-міністром країни Мілойко Спаїчем. Про це стало відомо допису Мілойка Спаїча у соцмережі X.

Так, 18–19 вересня у Чорногорії український боксер Олександр Усик став одним із гостей міжнародної платформи Connectuj.me у Подгориці. Під час поїздки спортсмен зустрівся з прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем, а також побував у посольстві України, де поспілкувався з дітьми українців, які через війну перебувають у країні.

Зустріч Усика з прем’єром Чорногорії

Зустріч Олександра Усика із главою чорногорського уряду Мілойко Спаїчем стала яскравим прикладом "м’якої сили" та спортивної дипломатії. Замість суворих політичних процедур спілкування відбулося у дружньому форматі. Усик особисто подякував Мілойко Спаїчу за послідовну підтримку України та зробив символічний подарунок — боксерські рукавички з власним автографом.

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Олександр Усик і Мілойко Спаїч у Чорногорії

Зі свого боку прем’єр-міністр Чорногорії високо оцінив постать українського спортсмена та заявив: "Олександр Усик — це символ незламного українського духу та людина, чия велич виходить далеко за межі спорту".

Допис в Х прем"єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча

Окремим нюансом переговорів став культурно-туристичний резонанс. Під час перебування в країні Усик публічно захопився красою Чорногорії у своїх соціальних мережах. Мілойко Спаїч окремо подякував боксеру за ці теплі слова, зазначивши, що завдяки світовому імені українця "весь світ почув, яка гарна це країна".

Усик поспілкувався з українськими дітьми

Окремою частиною візиту стала поїздка до Посольства України в Чорногорії. Там Олександр Усик зустрівся з українськими дітьми, волонтерами та дипломатами. Діти мали можливість поставити боксеру запитання, поспілкуватися з ним і зробити спільні фотографії. Усик також залишав автографи.

Серед тем розмови були виступи під великим тиском, дисципліна, віра та лідерство. Також ішлося про можливості спорту об’єднувати людей і про діяльність фонду Усика за межами боксерського рингу.

Для українців, які перебувають у Чорногорії через повномасштабну війну, це стала можливість особисто зустрітися з одним із найвідоміших українських спортсменів.

Благодійний аукціон фонду Усика

У межах Connectuj.me також провели благодійний аукціон, організований спільно з Usyk Foundation. Для залучення максимальної уваги колекціонерів та благодійників на торги виставили унікальні лоти із особистою історією чемпіона. Головними експонатами аукціону стали репліка чемпіонського пояса WBC із підписом Усика та боксерські рукавички з його автографом. Крім того, учасники змагалися за ексклюзивну авторську графічну роботу та пам'ятну фотографію з першого історичного бою проти Тайсона Ф'юрі.

Усі зібрані під час аукціону кошти будуть напряму спрямовані на реалізацію гуманітарних і соціальних програм Usyk Foundation для допомоги українцям.

Нагадаємо, в Чорногорії заявили про готовність країни підтримувати Україну до перемоги у війні з Росією. За словами Дрітана Абазовича, перемога України важлива для всієї Європи та захисту суверенітету й територіальної цілісності держав.

Також ми писали, чим Чорногорія приваблює туристів. Серед місць, які радять відвідати мандрівникам, — Яз біля Будви, знаменитий Святий Стефан та Велика Плажа в Ульцині. Окремою родзинкою відпочинку є поєднання пляжного релаксу з гірськими краєвидами, прогулянками старовинними містами та місцевою кухнею. Туристам пропонують обрати формат відпочинку від активного кайтсерфінгу й фестивалів до спокійних вечорів біля моря.