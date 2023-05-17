"Перемога для всіх нас": Чорногорія заявила про готовність підтримувати Україну до кінця

Прем'єр-міністр країни зазначає, що зараз Україна воює за збереження європейських цінностей та свобод, тому перемога ЗСУ буде значною подією для збереження суверенітету та територіальної цілісності кожної з країн Європи.

Related video

Чорногорія готова підтримувати Україну доти, доки вона не переможе у війні. Про це 17 травня заявив прем'єр-міністр Чорногорії Дритан Абазович, виступаючи на саміті Ради Європи у Рейк'явіку, повідомляє 17 травня "Європейська правда".

"Чорногорія стоїть з Україною з першого дня агресії з боку Російської Федерації. Ми віддамо все для підтримки наших друзів до кінця. Поки Україні не виграє цієї війни", – зазначив Абазович.

За його словами, перемога України у війні з Росією буде справедливим результатом для всіх мешканців Європи та вільного світу.

"Україна переможе заради всіх нас, заради захисту вільного вибору того, як кожна країна бачить власну організацію, в якому альянсі вона хоче брати участь і як захищати власні суверенітет та територіальну цілісність", – додав прем'єр-міністр Чорногорії.

При цьому Абазович висловив свою позицію про те, що питання про відновлення та реконструкцію України має розпочатись вже зараз, і його країна готова приєднатися до таких ініціатив, як реєстр збитків від агресії Росії та інших, у які країна зможе зробити свій внесок.

"Ми не повинні чекати кінця війни", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року у Чорногорії відбувалися обшуки у людей, яких підозрювали у роботі на російську розвідку.

Також нагадаємо, що у серпні минулого року в одному з кафе в Підгориці (Чорногорія) стався скандал через те, що офіціанти носили на робочій формі латинську букву "Z" — символ російських окупантів.