"Победа для всех нас": Черногория заявила о готовности поддерживать Украину до конца

Премьер-министр страны отмечает, что сейчас Украина воюет за сохранение европейских ценностей и свобод, поэтому победа ВСУ будет значимым событием суверенитета и территориальной целостности каждой из стран Европы.

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Черногория готова поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне. Об этом 17 мая заявил премьер-министр Черногории Дритан Абазович, выступая на саммите Совета Европы в Рейкьявике, сообщает 17 мая "Европейская правда".

"Черногория стоит с Украиной с первого дня агрессии со стороны Российской Федерации. Мы отдадим все для поддержки наших друзей до конца. Пока она не выиграет эту войну", – отметил Абазович.

По его словам, победа Украины в войне с Россией будет справедливым исходом для всех жителей Европы и свободного мира.

"Украина победит ради всех нас, ради защиты свободного выбора того, как каждая страна видит собственную организацию, в каком альянсе она хочет участвовать и как защищать собственные суверенитет и территориальную целостность", – добавил премьер-министр Черногории.

При этом Абазович высказал свою позицию о том, что вопрос о восстановлении и реконструкции Украины должен быть начат уже сейчас, и его страна готова присоединиться к таким инициативам, как реестр ущерба от агрессии России и другим, в которые страна сможет внести свой вклад.

"Мы не должны ждать конца войны", – сказал он.

Напомним, в конце сентября 2022 года в Черногории проходили обыски у людей, которых подозревали в работе на российскую разведку.

Также напомним, что в августе прошлого года в одном из кафе в Подгорице (Черногория) произошел скандал из-за того, что официанты носили на рабочей форме латинскую букву "Z" — символ российских оккупантов.