На расстоянии 780 миллионов км: у Ярославы Магучих есть "свой" астероид возле Юпитера

В группе троянских астероидов Юпитера находится космический камень, названный в честь знаменитой украинской легкоатлетки.

В честь украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих назвали один из троянских астероидов Юпитера — (57915) Mahuchikh, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

В WGSBN Bulletin, издании Международного астрономического союза, в котором публикуются утвержденные названия астероидов, комет и других малых небесных тел Солнечной системы, сказано, что в честь олимпийской чемпионки и мировой рекордсменки Ярославі Магучих назван астероид (57915) Mahuchikh.

Этот астероид изначально назывался 2002 EB110 и был обнаружен американскими астрономами в 2002 году. Космчиеский камень принадлежит к троянским астероидам Юпитера. Это самая большая планета Солнечной системы и пятая по удаленности от Солнца. Расстояние от Земли до Юпитера составляет 780 миллионов километров.

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Троянские астероиды Юпитера – это группы космических камней, которые вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и Юпитер. Но одна группа находится впереди планеты, а другая – позади нее. Троянские астероиды названы в честь героев Троянской войны, описанных в "Илиаде" Гомера. Одна группа астероидов называется "Греческий лагерь", или просто "греки", а вторая – "Троянский лагерь", или просто "троянцы". Астероид (57915) Mahuchikh принадлежит к группе "греков".

Юпитер - самая большая планета Солнечной системы Фото: NASA

В описании астероида сказано, что он получил новое название в честь украинской легкоатлетки в августе 2025 года после того, как она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году и установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту — 2.10 м.

Напоминаем, что Ярослава Магучих получила золото не только на олимпийских играх, но и выиграла Абсолютный чемпионат мира в 2026 году, а также выигрывала чемпионаты мира и чемпионаты Европы. К тому же недавно в Киеве на "Площади звезд" открыли символическую звезду Ярославы Магучих.

Что касается троянских астероидов Юпитера, то это одни из самых древних космических камней в Солнечной системе — их возраст составляет около 4,6 миллиарда лет. То есть они возникли сразу же после формирования Солнца и еще до появления Земли.

Сейчас к троянским астероидам Юпитера направляется зонд NASA "Люси", который должен изучить несколько космических камней впервые с близкого расстояния. Астрономы надеются получить информацию о том, как была создана Солнечная система, состоящая из восьми планет, пяти карликовых планет и миллионов астероидов и комет.

Напоминаем, что Ярослава Магучих в очередной раз привлекла внимание общественности своим необычным отдыхом.

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