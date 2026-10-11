На відстані 780 мільйонів км: у Ярослави Магучих є "свій" астероїд поблизу Юпітера

У групі троянських астероїдів Юпітера знаходиться космічний камінь, названий на честь знаменитої української легкоатлетки.

На честь української стрибунки у висоту Ярослави Магучих один із троянських астероїдів Юпітера отримав назву — (57915) Mahuchikh, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

У "WGSBN Bulletin", виданні Міжнародного астрономічного союзу, в якому публікуються затверджені назви астероїдів, комет та інших малих небесних тіл Сонячної системи, зазначено, що на честь олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки Ярослави Магучих названо астероїд (57915) Mahuchikh.

Цей астероїд спочатку мав назву 2002 EB110 і був виявлений американськими астрономами у 2002 році. Космічний камінь належить до троянських астероїдів Юпітера. Це найбільша планета Сонячної системи і п’ята за віддаленістю від Сонця. Відстань від Землі до Юпітера становить 780 мільйонів кілометрів.

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Троянські астероїди Юпітера — це групи космічних каменів, які обертаються навколо Сонця по тій самій орбіті, що й Юпітер. Але одна група знаходиться попереду планети, а інша — позаду неї. Троянські астероїди названі на честь героїв Троянської війни, описаних у "Іліаді" Гомера. Одна група астероїдів називається "Грецький табір", або просто "греки", а друга — "Троянський табір", або просто "троянці". Астероїд (57915) Mahuchikh належить до групи "греків".

Юпітер — найбільша планета Сонячної системи Фото: NASA

В описі астероїда зазначено, що він отримав нову назву на честь української легкоатлетки в серпні 2025 року після того, як вона завоювала золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році та встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту — 2,10 м.

Нагадуємо, що Ярослава Магучих здобула золото не лише на Олімпійських іграх, а й виграла Абсолютний чемпіонат світу у 2026 році, а також перемагала на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи. До того ж нещодавно в Києві на "Площі зірок" відкрили символічну зірку Ярослави Магучих.

Що стосується троянських астероїдів Юпітера, то це одні з найдавніших космічних каменів у Сонячній системі — їхній вік становить близько 4,6 мільярда років. Тобто вони утворилися одразу після формування Сонця і ще до появи Землі.

Зараз до троянських астероїдів Юпітера прямує зонд NASA "Люсі", який має вперше дослідити кілька космічних каменів з близької відстані. Астрономи сподіваються отримати інформацію про те, як утворилася Сонячна система, що складається з восьми планет, п’яти карликових планет та мільйонів астероїдів і комет.

Нагадуємо, що Ярослава Магучих вкотре привернула увагу громадськості своїм незвичайним відпочинком.

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