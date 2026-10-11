Віталій Кличко кинув виклик віку: у 55 років встановив незвичайний рекорд України

Видатний спортсмен і мер Києва Віталій Кличко в черговий раз здивував своєю фізичною формою, встановивши новий національний рекорд.

Мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Віталія Кличка внесли до Національного реєстру рекордів України. Досягнення зареєстрували в номінації "Єдиний чинний мер в Україні, який у віці 55 років може підтягнутися 55 разів". Про це заявив представник Національного реєстру рекордів України Ярослав Романюк для видання Шелтер.

За словами Романюка, Кличко другий рік поспіль виконує кількість підтягувань, яка відповідає його віку. Так, у віці 55 років Віталій Кличко підтягнувся на перекладині 55 разів, причому вправу виконав із дотриманням правильної техніки. Торік мар Києва також встановив особисте досягнення, зробивши 54 підтягування.

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"Другий рік поспіль Кличко підтягується кратно своєму віку. Рік тому він підтягнувся 54 рази, цього року, коли він зробив це 55 разів, техніка була ідеальна. Тому ми вирішили відзначити це реєстрацією досягнення: єдиний діючий мер в Україні, котрий може у віці 55 років підтягнутися 55 разів", — зазначив Романюк.

Представники реєстру також зазначили, що з огляду на вагу Кличко-старшого, яка перевищує 100 кілограмів, такий результат має надзвичайно високий рівень і може претендувати на світове визнання.

Що відомо про спортивне минуле Кличка

Нагадаємо, до переходу в політику Віталій Кличко здобув світову славу як легендарний професійний боксер у надважкій вазі. На ринзі він провів 47 поєдинків і жодного разу не побував у нокауті чи нокдауні.

За свою спортивну кар’єру, Віталій Кличко провів 47 професійних поєдинків, здобув 45 перемог, зокрема 41 нокаутом, і зазнав лише двох поразок, які були пов'язані з травмами.

У 2000 році Кличко програв Крісу Берду, а у 2003-му — Ленноксу Льюїсу. В обох випадках він не зміг продовжити поєдинок через проблеми зі здоров’ям.

У грудні 2013 року Кличко оголосив про завершення професійної боксерської кар’єри. Згодом Всесвітня боксерська рада (WBC) надала йому статус "Вічного" чемпіона світу. У 2018 році його включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Нині Кличко обіймає посаду мера Києва.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова приїжджала в Україну. Це сталося вперше за 13 років. Вона побувала на Івано-Франківщині та в Ужгороді, де зустрілася з близькими й друзями. Модель також провідала 97-річну бабусю та розповіла про її дивовижну пам’ять і любов до вишивання. Під час поїздки Єгорова згадала кумедну, але небезпечну пригоду з дитинства, коли разом із подругою вирушила до лісу шукати ведмедя.

Також Фокус повідомляв, що брат Віталія Кличка, Володимир, презентував українське видання своєї книги "FACE: Метод, який долає виклики". Це сталося попри російський удар по друкарні, де готували її наклад. За словами боксера, через російські атаки цього літа Україна втратила понад 9 мільйонів книжок. Перші примірники книги Кличко представив у Львові під час Bestseller Fest, наголосивши, що Україна не здається ні на фронті, ні в культурі, ні в бізнесі.