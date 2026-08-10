Росіяни намагалися завадити: Володимир Кличко презентував нову книгу

Легенда боксу, українець Володимир Кличко презентував свою книгу "FACE: Метод, який долає виклики", яка відтепер доступна українською. Водночас він розповів, що вихід українських примірників міг не статися через дії РФ.

Зокрема, Кличко повідомив, що друкарня, де готувався до видання наклад його книжки, потрапила під російський удар. Про це сам Кличко повідомив у Instagram.

Кличко зазначив, що перші примірники були показані у Львові на "Bestseller Fest". Водночас перешкод на шляху до того, аби ця книга з'явилася в Україні.

"Цього літа через російські удари Україна втратила понад 9 мільйонів книжок. "FACE: Метод, який долає виклики" не став винятком — друкарня, де готувався до видання наклад, теж потрапила під удар. Але ми не здаємося — ні на фронті, ні в культурі, ні у бізнесі", — наголосив Кличко.

При цьому боксер назвав чотири ключові принципи, які сформував з власного досвіду — фокус, гнучкість, координація, витривалість.

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Він наголосив, що в Україні ці принципи є актуальними.

"Я дуже тішуся, що тепер українці можуть читати "FACE" рідною мовою. А всі кошти від продажу українського видання будуть спрямовані на психологічну та соціальну реабілітацію ветеранів, які отримали поранення на передовій", — наголосив Кличко.

Раніше Фокус розповідав, що менеджер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла та Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун припустив, що ексчемпіон Володимир Кличко міг би повернутися до боксу, аби провести ще щонайменше один поєдинок.

Варто зауважити, що повернутися на ринг Володимиру Кличку пропонували ще у 2024 році, але не склалося через перемогу Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді 21 грудня.