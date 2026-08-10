Россияне пытались помешать: Владимир Кличко представил новую книгу

Легенда бокса, украинец Владимир Кличко, представил свою книгу "FACE: Метод, который помогает преодолевать вызовы", которая отныне доступна на украинском языке. При этом он рассказал, что выход украинских экземпляров мог не состояться из-за действий РФ.

В частности, Кличко сообщил, что типография, где готовился к печати тираж его книги, подверглась российскому удару. Об этом сам Кличко сообщил в Instagram.

Кличко отметил, что первые экземпляры были представлены во Львове на "Bestseller Fest". При этом никаких препятствий на пути к тому, чтобы эта книга появилась в Украине, не было.

"Этим летом из-за российских ударов Украина потеряла более 9 миллионов книг. Книга "FACE: Метод, который преодолевает вызовы" не стала исключением — типография, где готовился тираж к изданию, тоже попала под удар. Но мы не сдаемся — ни на фронте, ни в культуре, ни в бизнесе", — подчеркнул Кличко.

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При этом боксер назвал четыре ключевых принципа, которые он выработал на основе собственного опыта: концентрация, гибкость, координация, выносливость.

Он подчеркнул, что в Украине эти принципы остаются актуальными.

"Я очень рад, что теперь украинцы могут читать "FACE" на родном языке. А все средства от продажи украинского издания будут направлены на психологическую и социальную реабилитацию ветеранов, получивших ранения на передовой", — подчеркнул Кличко.

Ранее "Фокус" сообщал , что менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Агиты Кабаелы и Тайсона Фьюри Спенсер Браун высказал предположение, что экс-чемпион Владимир Кличко мог бы вернуться в бокс, чтобы провести ещё как минимум один поединок.

Стоит отметить, что Владимиру Кличко предлагали вернуться на ринг ещё в 2024 году, но из-за победы Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде 21 декабря это не состоялось.