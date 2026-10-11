Виталий Кличко бросил вызов возрасту: в 55 лет установил необычный рекорд Украины

Выдающийся спортсмен и мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз удивил своей физической формой, установив новый национальный рекорд.

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко внесены в Национальный реестр рекордов Украины. Достижение зарегистрировано в номинации "Единственный действующий мэр в Украине, который в возрасте 55 лет может подтянуться 55 раз". Об этом заявил представитель Национального реестра рекордов Украины Ярослав Романюк для издания "Шелтер".

По словам Романюка, Кличко второй год подряд выполняет количество подтягиваний, соответствующее его возрасту. Так, в возрасте 55 лет Виталий Кличко подтянулся на перекладине 55 раз, причем упражнение выполнил с соблюдением правильной техники. В прошлом году мэр Киева также установил личный рекорд, выполнив 54 подтягивания.

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"Второй год подряд Кличко выполняет подтягивания, количество которых кратно его возрасту. Год назад он подтянулся 54 раза, а в этом году, когда он сделал это 55 раз, техника была идеальной. Поэтому мы решили отметить это, зафиксировав достижение: единственный действующий мэр в Украине, который в возрасте 55 лет может подтянуться 55 раз", — отметил Романюк.

Представители реестра также отметили, что, учитывая вес Кличко-старшего, превышающий 100 килограммов, такой результат является чрезвычайно высоким достижением и может претендовать на мировое признание.

Что известно о спортивном прошлом Кличко

Напомним, что до перехода в политику Виталий Кличко завоевал мировую славу как легендарный профессиональный боксер в супертяжелом весе. На ринге он провел 47 поединков и ни разу не побывал в нокауте или нокдауне.

За свою спортивную карьеру Виталий Кличко провел 47 профессиональных боев, одержал 45 побед, в том числе 41 нокаутом, и потерпел лишь два поражения, которые были связаны с травмами.

В 2000 году Кличко проиграл Крису Берду, а в 2003-м — Ленноксу Льюису. В обоих случаях он не смог продолжить бой из-за проблем со здоровьем.

В декабре 2013 года Кличко объявил о завершении профессиональной боксёрской карьеры. Впоследствии Всемирный боксёрский совет (WBC) присвоил ему статус "Вечного" чемпиона мира. В 2018 году его включили в Международный зал боксерской славы.

В настоящее время Кличко занимает должность мэра Киева.

Напомним, недавно бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова приехала в Украину. Это произошло впервые за 13 лет. Она побывала в Ивано-Франковской области и в Ужгороде, где встретилась с близкими и друзьями. Модель также навестила 97-летнюю бабушку и рассказала о её удивительной памяти и любви к вышиванию. Во время поездки Егорова вспомнила забавную, но опасную историю из детства, когда вместе с подругой отправилась в лес искать медведя.

Также Фокус сообщал, что брат Виталия Кличко, Владимир, представил украинское издание своей книги "FACE: Метод, который преодолевает вызовы". Это произошло несмотря на российский удар по типографии, где готовили тираж книги. По словам боксёра, из-за российских атак этим летом Украина потеряла более 9 миллионов книг. Первые экземпляры книги Кличко представил во Львове во время Bestseller Fest, подчеркнув, что Украина не сдаётся ни на фронте, ни в культуре, ни в бизнесе.