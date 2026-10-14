На бывшего игрока "Ливерпуля" и его жену совершили вооруженное нападение в их собственном доме

На вратаря испанского "Вильярреала" и бывшего игрока "Ливерпуля" Петера Гулачи напали в его собственном доме, когда он находился там вместе с женой. Грабители ворвались в дом с оружием.

Из-за этого инцидента Гулачи не смог принять участие в матче своей команды в рамках Лиги чемпионов против итальянского ФК "Наполи". Об этом сообщило издание COPE.

"Петер Гулачи, вратарь "Вильярреала", сегодня рано утром стал жертвой вооружённого ограбления в собственном доме, когда находился там вместе с семьёй. К счастью, никто из присутствующих не пострадал. Из-за этой ситуации футболист не выйдет на поле в сегодняшнем матче", — говорится в сообщении.

Петер Гулачи пропустит матч Лиги чемпионов из-за вооруженного нападения Фото: Скрін

В связи с досадным инцидентом руководство клуба решило, что Гулачи пропустит матч. Вместо него в ворота поставят 25-летнего бразильца Жуниора Рейса.

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Подробности нападения на Гулачи

Как сообщило издание The Sun, нападение на дом Гулачи произошло ранним утром во вторник, 13 октября. Группа злоумышленников силой проникла в дом спортсмена, расположенный в элитном жилом комплексе в Пузоле, к северу от Валенсии.

По предварительным данным, нападение совершили четверо грабителей, которые ворвались в дом в масках и с оружием. Внутри они начали угрожать Гулачи и его жене Диане Виг, инструктору по пилатесу, а затем приказали им открыть сейф и отдать ценные вещи.

Помимо футболиста и его жены, в тот момент в доме также находился один из их общих детей. Однако, по предварительным данным, она не пострадала. Чтобы запугать Гулачи, злоумышленники угрожали ему оружием.

Это продолжалось примерно час. После этого грабители покинули дом Гулачи на двух элитных автомобилях.

Полицейские пока не подтвердили, что именно было похищено и сколько стоят похищенные вещи. В настоящее время правоохранители начали расследование и поиск преступников.

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