Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины: что сказал на прощание

Лионель Месси попрощался с Аргентиной, забив гол в матче против Бенина, завершившемся победой Аргентины со счетом 3:0.

Лионель Месси назвал игру за сборную Аргентины "самым замечательным событием, которое может с тобой случиться", пишет Independent.

Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины

Месси принял участие во всех трех голах. Он отдал результативные передачи Николасу Отаменди и Нико Пасу, а в конце матча реализовал пенальти.

39-летний футболист завершает свою международную карьеру, имея на своем счету 208 матчей за основную сборную, что является рекордом для любого игрока в истории команды, а также 126 голов за Аргентину.

За 21 год своей карьеры на международной арене Месси выиграл чемпионат мира 2022 года и два Кубка Америки. Контракт Месси с "Интер Майами" действует до сезона 2028 года, но за сборную Аргентины он играть больше не будет.

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"Я испытываю множество эмоций. Я могу лишь выразить свою благодарность; для меня было огромной честью носить эту футболку более 20 лет. Я никогда не переставал бороться, никогда не переставал отдавать все силы. Клянусь вам, я хотел бы вернуться сюда на всю жизнь, потому что играть за сборную Аргентины — это самое прекрасное, что может с тобой случиться", — сказал Месси, объявивший о завершении своей международной карьеры после чемпионата мира этим летом и смерти отца, в интервью, опубликованном Аргентинской футбольной ассоциацией.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сказал о своем капитане: "Это сбывшаяся мечта. Я никогда не думал, что стану тренером лучшего футболиста в истории".

В завершение речи Месси поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что благодаря им команда везде чувствовала себя как дома. Он также сказал, что всегда будет гордиться тем, что является аргентинцем.

Напомним, ранее Фокус писал, как Месси объяснил свое решение завершить карьеру в сборной Аргентины.

Напомним, что Лионель Месси после смерти своего отца, Хорхе Месси, решил пока не возвращаться в США для выступлений за "Интер Майами". 8 августа стало известно, что скончался отец Месси. Бизнесмену и менеджеру футболиста было 68 лет, он боролся с длительной болезнью.