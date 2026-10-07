Ліонель Мессі завершив кар'єру у збірній Аргентини: що він сказав на прощання

Ліонель Мессі попрощався з Аргентиною, забивши гол у матчі проти Беніну, який завершився перемогою Аргентини з рахунком 3:0.

Ліонель Мессі назвав гру за збірну Аргентини "найчудовішою подією, яка може трапитися з тобою", пише Independent.

Мессі зіграв останній матч за збірну Аргентини

Мессі взяв участь у всіх трьох голах. Він віддав результативні паси Ніколасу Отаменді та Ніко Пасу, а наприкінці матчу реалізував пенальті.

39-річний футболіст завершує свою міжнародну кар'єру, маючи на своєму рахунку 208 матчів за основну збірну, що є рекордом для будь-якого гравця в історії команди, а також 126 голів за Аргентину.

За 21 рік своєї кар’єри на міжнародній арені Мессі виграв чемпіонат світу 2022 року та два Кубки Америки. Контракт Мессі з "Інтер Маямі" діє до сезону 2028 року, але за збірну Аргентини він більше не гратиме.

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"Я переживаю безліч емоцій. Я можу лише висловити свою вдячність; для мене було величезною честю носити цю футболку понад 20 років. Я ніколи не переставав боротися, ніколи не переставав віддавати всі сили. Клянуся вам, я хотів би повернутися сюди назавжди, бо грати за збірну Аргентини — це найпрекрасніше, що може з тобою статися", — сказав Мессі, який оголосив про завершення своєї міжнародної кар’єри після чемпіонату світу цього літа та смерті батька, в інтерв’ю, опублікованому Аргентинською футбольною асоціацією.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні сказав про свого капітана: "Це мрія, що збулася. Я ніколи не думав, що стану тренером найкращого футболіста в історії".

На завершення своєї промови Мессі подякував уболівальникам за підтримку, зазначивши, що завдяки їм команда скрізь почувалася як вдома. Він також сказав, що завжди пишатиметься тим, що є аргентинцем.

Нагадаємо, раніше "Фокус" повідомляв про те, як Мессі пояснив своє рішення завершити кар’єру у збірній Аргентини.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі після смерті свого батька, Хорхе Мессі, вирішив поки що не повертатися до США для виступів за "Інтер Маямі". 8 серпня стало відомо, що помер батько Мессі. Бізнесмену та менеджеру футболіста було 68 років, він боровся з тривалою хворобою.