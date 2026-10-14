На колишнього гравця "Ліверпуля" і його дружину скоїли збройний напад у власному домі

На голкіпера іспанського "Вільярреала" і колишнього гравця "Ліверпуля" Петера Гулачі напали у власному домі, коли він там перебував з дружиною. Грабіжники увірвалися у будинок зі зброєю.

Через цей інцидент Гулачі не зміг взяти участь у матчі своєї команди у межах Ліги чемпіонів проти італійського ФК "Наполі". Про це повідомило видання COPE.

"Петер Гулачі, воротар "Вільярреала", сьогодні рано вранці став жертвою збройного пограбування у власному будинку, коли перебував там разом із родиною. На щастя, ніхто з присутніх не постраждав. Через цю ситуацію футболіст не вийде на поле у сьогоднішньому матчі", — йдеться у повідомленні.

Петер Гулачі пропустить матч Ліги чемпіонів через збройний напад Фото: Скрін

У зв'язку з прикрим інцидентом керівництво клубу вирішило, що Гулачі пропустить гру. Натомість замість нього на ворота вирішили поставити 25-річного бразильця Жуніора Рейса.

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Подробиці нападу на Гулачі

Як повідомило медіа The Sun, напад на будинок Гулачі трапився рано-вранці вівторка, 13 жовтня. Група зловмисників силою проникла до будинку спортсмена, розташованого в елітному житловому комплексі в Пузолі, на північ від Валенсії.

Попередньо, напад скоїли четверо грабіжників, які увірвалися у дім у масках та зі зброєю. Усередині вони почали погрожувати Гулачі та його дружині Діані Віг, інструкторці пілатесу, а потім наказала їм відкрити сейф і віддати цінні речі.

Окрім футболіста з дружиною, на той момент у будинку також перебувала одна з їхніх спільних дітей. Проте вона, попередньо, не постраждала. Для залякування Гулачі зловмисники погрожували зброєю.

Це продовжувалося приблизно упродовж години. Після цього грабіжники покинули дім Гулачі на двох елітних автомобілях.

Поліцейські поки що не підтвердили, що саме було вкрадено та скільки коштують викрадені речі. Наразі правоохоронці почали розслідування і пошук злочинців.

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