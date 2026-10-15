Впечатляющая победа в Лондоне: "Шахтер" обыграл греческий АЕК в Лиге чемпионов со счетом 3:1

Футболисты донецкого "Шахтера" за шесть минут переломили ход матча в Лондоне и вырвали волевую победу со счётом 3:1 над греческим АЕКосом во втором туре Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" одержал первую победу в основной стадии Лиги чемпионов сезона 2026/27. В номинально домашнем матче 2-го тура, который состоялся 14 октября на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, украинская команда сначала пропустила гол, но сумела переломить ход встречи и забить трижды. О результате матча сообщил официальный сайт донецкого "Шахтера".

Как свидетельствуют официальные протоколы УЕФА и репортаж издания "Чемпион", матч начался с атак обеих команд. Греки пытались реализовать свои моменты у ворот Дмитрия Ризника, а "Шахтер" отвечал атаками с участием Невертона, Алиссона и Педриньо.

На 28-й минуте АЕК открыл счёт: после ошибки защиты "горняков" Ставрос Пилиос отдал пас на Ловро Майера, и хорватский полузащитник точно пробил в угол ворот мимо украинского вратаря — 0:1.

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Впрочем, "Шахтер" отыгрался уже через шесть минут. На 34-й минуте защитник греческой команды Филипе совершил фол против Алиссона в штрафной площади, и после просмотра системы VAR арбитр назначил пенальти. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Педриньо. Бразилец сравнял счёт — 1:1.

Педриньо сравнял счет в матче "Шахтер" — АЕК Фото: ФК Шахтер

До конца первого тайма команды больше не забивали, поэтому на перерыв ушли при равном счёте.

Во втором тайме у АЕК было несколько возможностей вновь выйти вперед, однако Дмитрий Ризник остановил прорыв Пилиоса и спас команду после опасного удара Марина со штрафного. У "Шахтера" выгодный момент упустил Олег Очеретько.

Исход матча решился в последние десять минут встречи. На 80-й минуте Винисиус Тобиас подключился к атаке и прострелил с правого фланга. Мяч после рикошета от вратаря АЕКа Альберто Бриньоли оказался в воротах. Таким образом, "Шахтер" вышел вперед — 2:1.

Винисиус Тобиас помог "Шахтеру" выйти вперед в матче с АЕКом Фото: ФК Шахтер

На 87-й минуте венесуэльский вингер Глейкер Мендоса, вышедший на замену во втором тайме, точным ударом в дальний угол установил окончательный счёт — 3:1. Для Мендосы этот гол стал вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Глейкер Мендоса забил третий гол "Шахтера" в ворота АЕКа Фото: ФК Шахтер

В составе АЕКа на 83-й минуте на поле вышел украинский полузащитник Александр Зубков, однако изменить ход игры гостям уже не удалось.

Таким образом, "Шахтер" одержал волевую победу над АЕКом.

Положение в турнирной таблице и следующий соперник "Шахтера"

Благодаря этой победе "Шахтер" набрал 4 очка после двух туров (в первом матче "горняки" сыграли вничью 1:1 с ПСВ) и поднялся на 11-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе АЕКа осталось 3 очка.

Свой следующий матч в самом престижном еврокубке "Шахтер" проведет 21 октября на выезде против миланского "Интера".

Напомним, недавно в сети появились кадры стадиона "Шахтер" в оккупированном Донецке, где ранее проводила матчи даже сборная Украины по футболу. Сейчас арена заброшена, а её территория, судя по опубликованным видео, осталась без должного ухода.

Также "Фокус" сообщал, что бывшего футболиста донецкого "Шахтера", луганской "Зари" и юношеской сборной Украины Владислава Вакулу мобилизовали во Львове после проверки документов на железнодорожном вокзале.