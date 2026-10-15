Яскрава перемога у Лондоні: "Шахтар" здолав грецький АЕК у Лізі чемпіонів з рахунком 3:1

Футболісти донецького "Шахтаря" за шість хвилин перевернули гру в Лондоні та вирвали вольову перемогу 3:1 над грецьким АЕКом у другому турі Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27. У номінально домашньому матчі 2-го туру, який відбувся 14 жовтня на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні, українська команда спочатку пропустила гол, але зуміла переломити хід зустрічі та забити тричі. Про результат матчу повідомив офіційний сайт донецького "Шахтаря".

Як свідчать офіційні протоколи УЄФА та репортаж видання "Чемпіон", матч розпочався з атак обох команд. Греки намагалися використати свої моменти біля воріт Дмитра Різника, а "Шахтар" відповідав атаками за участю Невертона, Аліссона та Педріньйо.

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На 28-й хвилині АЕК відкрив рахунок: після помилки захисту "гірників" Ставрос Піліос віддав передачу на Ловро Маєра, і хорватський півзахисник влучно пробив у кут воріт повз українського голкіпера — 0:1.

Утім, "Шахтар" відігрався вже за шість хвилин. На 34-й хвилині захисник грецької команди Філіпе порушив правила проти Аліссона у штрафному майданчику і після перегляду системи VAR арбітр призначив пенальті. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував Педріньйо. Бразилець зрівняв рахунок — 1:1.

Педріньйо зрівняв рахунок у матчі "Шахтар" — АЕК Фото: ФК Шахтар

До завершення першого тайму команди більше не забивали, тож на перерву пішли за рівного рахунку.

У другому таймі АЕК мав кілька нагод знову вийти вперед, однак Дмитро Різник зупинив прорив Піліоса та виручив команду після небезпечного удару Маріна зі штрафного. У "Шахтаря" вигідний момент втратив Олег Очеретько.

Розв’язка настала в останні десять хвилин зустрічі. На 80-й хвилині Вінісіус Тобіас підключився до атаки та прострілив із правого флангу. М’яч після рикошету від воротаря АЕКа Альберто Бріньйолі опинився у воротах. Таким чином, "Шахтар" повів у рахунку — 2:1.

Вінісіус Тобіас допоміг "Шахтарю" вийти вперед у матчі з АЕКом Фото: ФК Шахтар

На 87-мій хвилині венесуельський вінгер Глейкер Мендоса, який вийшов на заміну у другому таймі, влучним ударом у дальній кут встановив остаточний рахунок — 3:1. Для Мендоси цей м'яч став другим у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Глейкер Мендоса забив третій гол "Шахтаря" у ворота АЕКа Фото: ФК Шахтар

У складі АЕКа на 83-й хвилині на поле вийшов український півзахисник Олександр Зубков, проте змінити хід гри гостям вже не вдалося.

Таким чином, "Шахтар" здобув вольову перемогу над АЕКом.

Турнірне становище та наступний суперник "Шахтаря"

Завдяки цій перемозі "Шахтар" набрав 4 очки після двох турів (у першому матчі "гірники" зіграли внічию 1:1 із ПСВ) та піднявся на 11-те місце в загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів. В активі АЕКа залишилося 3 бали.

Свій наступний поєдинок у найпрестижнішому єврокубку "Шахтар" проведе 21 жовтня на виїзді проти міланського "Інтера".

Нагадаємо, нещодавно у мережі опублікували кадри стадіону "Шахтар" в окупованому Донецьку, де раніше проводила матчі навіть збірна України з футболу. Нині арена занедбана, а її територія, судячи з оприлюднених відео, залишилася без належного догляду.

Також Фокус писав, що колишнього футболіста донецького "Шахтаря", луганської "Зорі" та молодіжної збірної України Владислава Вакулу мобілізували у Львові після перевірки документів на залізничному вокзалі.