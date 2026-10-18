19-летняя украинка Анна Максименко завоевала серебро Кубка мира по фехтованию (фото)

Для уроженки Львова это первая медаль Кубка мира в ее спортивной карьере.

Шпажистка Анна Максименко завоевала серебряную медаль в финале Кубка мира по фехтованию в Касабланке, Марокко. Украинская спортсменка уступила итальянке Роберте Марцани, которая завоевала "золото", с минимальным счетом 14:15. До того украинская спортсменка победила двух представительниц России в четвертьфинале и в финале. Это первая личная медаль Кубка мира в карьере 19-летней Анны Максименко, сообщает Суспильне Спорт.

Путь к финалу для Максименко открыли победы над россиянкой Анастасией Рустамой со счетом 15:10 в четвертьфинале, а затем над представительницей РФ Айзанат Муртазаевой со счетом 15:12 в полуфинале Кубка мира по фехтованию на шпагах в марокканской Касабланке.

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Шпажистка Анна Максименко завоевала серебряную медаль в финале Кубка мира по фехтованию в Касабланке, Марокко Фото: Facebook

В финале Максименко встретилась с опытной фехтовальщицей из Италии Робертой Марцани. Только в конце поединка итальянская спортсменка вырвалась вперед и со счетом 15:14 она победила. Таким образом она завевала "золото" Кубка мира по фехтованию на шпагах.

В финале Максименко встретилась с опытной фехтовальщицей из Италии Робертой Марцани Фото: Facebook

Новый сезон Кубка мира 2026/27 по фехтованию на шпагах открыли личные соревнования среди женщин. Таким образом первую награду для сборной Украины завоевала уроженка Львова Анна Максименко. Для нее это первая личная медаль Кубка мира.

Ранее шпажистка завоевала "серебро" в командных соревнованиях в Ванкувере, Канада, в 2024 году.

Напоминаем, что дом чемпионки мира по фехтованию на шпагах Влады Харьковой в Киеве пострадал в результате российского удара.

Также напоминаем, что 40-летняя профессиональная бодибилдерша скончалась после выступления в категории "Женская фигура" на соревнованиях "Мистер Олимпия".