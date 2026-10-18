19-річна українка Анна Максименко завоювала срібло на Кубку світу з фехтування (фото)
Для уродженки Львова це перша медаль Кубка світу в її спортивній кар’єрі.
Шпажистка Анна Максименко завоювала срібну медаль у фіналі Кубка світу з фехтування в Касабланці, Марокко. Українська спортсменка поступилася італійці Роберті Марцані, яка завоювала "золото", з мінімальним рахунком 14:15. До цього українська спортсменка перемогла двох представниць Росії у чвертьфіналі та у фіналі. Це перша індивідуальна медаль Кубка світу в кар’єрі 19-річної Анни Максименко, повідомляє "Суспільне Спорт".
Шлях до фіналу для Максименко відкрили перемоги над росіянкою Анастасією Рустамою з рахунком 15:10 у чвертьфіналі, а потім над представницею РФ Айзанат Муртазаєвою з рахунком 15:12 у півфіналі Кубка світу з фехтування на шпагах у марокканській Касабланці.
У фіналі Максименко зійшлася з досвідченою фехтувальницею з Італії Робертою Марцані. Лише наприкінці поєдинку італійська спортсменка вирвалася вперед і з рахунком 15:14 здобула перемогу. Таким чином вона завоювала "золото" Кубка світу з фехтування на шпагах.
Новий сезон Кубка світу 2026/27 з фехтування на шпагах розпочався з індивідуальних змагань серед жінок. Таким чином, першу нагороду для збірної України завоювала уродженка Львова Анна Максименко. Для неї це перша індивідуальна медаль Кубка світу.
Раніше шпажистка завоювала "срібло" у командних змаганнях у Ванкувері, Канада, у 2024 році.
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