Костюк уволен с поста главного тренера киевского "Динамо": в чем причина
Игорь Суркис решил уволить Игоря Костюка после поражения житомирянам 18 октября. Временно командой будет руководить уже бывший помощник главного тренера Мацей Кендзьорек.
Президент столичного футбольного клуба Игорь Суркис уволил с поста главного тренера Игоря Костюка. Об этом сообщается на официальной странице ФК "Динамо" (Киев).
Отмечается, что решение было принято после матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги против команды "Полесье", в котором киевляне уступили со счётом 1:3.
К ближайшим матчам чемпионата Украины, в частности, к матчу 23 октября против ФК "Кудривка" из одноимённого села Корюковского района Черниговской области, команду будет готовить Мацей Кендзьорек в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
На сайте УПЛ сообщается, что "Полесье" провело в меньшинстве почти весь матч, но одержало волевую победу. Главным героем матча стал основной нападающий Игорь Краснопир, который оформил хет-трик. Сейчас команда уверенно дышит в спину лидеру турнирной таблицы, ФК "Шахтер".
Сам Игорь Костюк в комментарии после поражения отметил, что злую шутку сыграло удаление в матче с "Полесьем" вратаря житомирян Олега Кудрика, который уже на 5-й минуте получил красную карточку.
Костюк признал, что это сорвало первоначальный план киевлян, которые расслабились, не перестроились и не проявили агрессивности, дав сопернику возможность проводить быстрые атаки, чем и воспользовалось "Полесье".
Отметим, что Костюк возглавил "Динамо" в конце 2025 года, сменив Александра Шовковского. Под его руководством команда завоевала Кубок Украины 2025/26.
Напомним, что футболисты донецкого "Шахтера" за шесть минут переломили ход матча в Лондоне и вырвали волевую победу со счётом 3:1 над греческим АЕК во втором туре Лиги чемпионов.
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