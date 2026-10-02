Киевские пробки не остановили "Зорю": футболисты придумали, как успеть на тренировку (видео)

Футболисты луганской "Зари" оригинально решили проблему столичных пробок и отправились на тренировку команды все вместе на одном электросамокате.

Игроки луганской "Зори" проявили находчивость, когда поняли, что из-за ограничений движения транспорта в Киеве могут опоздать на запланированную тренировку. Чтобы не стоять в многочасовых пробках, спортсмены решили воспользоваться компактным альтернативным транспортом. Игроки пересели на электроскутер, чтобы обойти автомобили, стоявшие в пробках из-за ограничений движения по столичным мостам. Клуб опубликовал соответствующие кадры в своем Instagram 2 октября.

На видео видно двух футболистов в защитных шлемах, которые едут по городу на двухколесном транспорте, в то время как рядом стоят автомобили. За рулем находится один из игроков, а его партнер едет в качестве пассажира.

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"Киевские пробки — не повод опаздывать на тренировку. Современные проблемы требуют современных решений", — говорится в сообщении "Зори".

В пресс-службе луганского клуба с юмором отреагировали на ситуацию и подчеркнули, что дисциплина в команде остается на первом месте, независимо от дорожной обстановки в Киеве.

Болельщики в соцсетях положительно оценили такую находку футболистов, отметив их изобретательность и командный дух в повседневной жизни.

Как Киев страдает от пробок

В последние дни Киев столкнулся с масштабными пробками из-за последствий российских атак на транспортную инфраструктуру столицы. Наибольшее влияние на ситуацию оказало повреждение Южного моста, который после нескольких ударов со стороны РФ был полностью закрыт для автомобильного движения и метро. По данным КГГА, российские атаки повредили опору моста, дорожное полотно и защитную бетонную конструкцию метрополитена, поэтому дальнейшая эксплуатация переправы зависит от выводов специалистов.

Одновременно ограничения ввели и на других переправах через Днепр. В частности, во время воздушных тревог меняется режим работы Дарницкого, Метро и Подольского мостов, а Южный мост остается закрытым независимо от наличия тревоги. Из-за этого значительная часть транспорта была вынуждена перенаправиться на доступные переправы, что привело к образованию длинных очередей автомобилей на основных дорогах города. Утром 2 октября пробки настолько затруднили передвижение по городу, что часть людей была вынуждена преодолевать отдельные участки пешком. Местные СМИ также сообщали о резком росте стоимости поездок на такси из-за повышенного спроса на фоне транспортных ограничений.

Городские власти экстренно созвали Совет обороны Киева, чтобы определить дальнейшую схему движения. По итогам заседания КГГА сообщила, что город прорабатывает варианты сохранения транспортного сообщения между двумя берегами Днепра, а в отношении Южного моста ожидает экспертных заключений.

Ранее сообщалось, что Россия пересекла одну из "красных линий" и может вывести мосты из строя, ведь для этого сложились очень благоприятные условия.