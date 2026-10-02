Київські затори не зупинили "Зорю": футболісти вигадали, як встигнути на тренування (відео)

Футболісти луганської "Зорі" оригінально розв'язали проблему столичних заторів і вирушили на тренування команди разом на одному електроскутері.

Гравці луганської "Зорі" продемонстрували кмітливість, коли зрозуміли, що через обмеження руху транспорту в Києві можуть запізнитися на заплановане тренування. Щоб не стояти в багатогодинних заторах, спортсмени вирішили скористатися компактним альтернативним транспортом. Гравці пересіли на електроскутер, щоб оминути автомобілі, які стояли в заторах через обмеження руху столичними мостами. Клуб показав відповідні кадри у своєму Instagram 2 жовтня.

На відео видно двох футболістів у захисних шоломах, які їдуть містом на двоколісному транспорті, поки поруч стоять автомобілі. За кермом перебуває один із гравців, а його партнер їде пасажиром.

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"Київські затори — не привід запізнюватися на тренування. Сучасні проблеми потребують сучасних рішень", — йдеться у дописі "Зорі".

У пресслужбі луганського клубу з гумором відреагували на ситуацію та підкреслили, що дисципліна в команді залишається на першому місці, незалежно від дорожньої обстановки в Києві.

Уболівальники в соцмережах позитивно оцінили таку знахідку футболістів, відзначивши їхній винахідливий підхід та командний дух у повсякденному житті.

Як Київ потерпає від заторів

Останніми днями Київ зіткнувся з масштабними заторами через наслідки російських атак по транспортній інфраструктурі столиці. Найбільше на ситуацію вплинуло пошкодження Південного мосту, який після кількох ударів РФ повністю закрили для автомобільного руху та метро. За даними КМДА, російські атаки пошкодили опору мосту, дорожнє полотно та захисну бетонну конструкцію метрополітену, тому подальша експлуатація переправи залежить від висновків фахівців.

Одночасно обмеження запровадили й на інших переправах через Дніпро. Зокрема, під час повітряних тривог змінюється режим роботи Дарницького, Метро та Подільського мостів, а Південний міст залишається закритим незалежно від наявності тривоги. Через це значна частина транспорту була змушена перенаправитися на доступні переправи, що спричинило довгі черги автомобілів на основних дорогах міста. Вранці 2 жовтня затори настільки ускладнили пересування містом, що частина людей була змушена долати окремі ділянки пішки. Місцеві ЗМІ також повідомляли про різке зростання вартості поїздок таксі через підвищений попит на тлі транспортних обмежень.

Міська влада екстрено скликала Раду оборони Києва, щоб визначити подальшу схему руху. Після засідання КМДА повідомила, що місто опрацьовує варіанти збереження транспортного сполучення між двома берегами Дніпра, а щодо Південного мосту очікує експертних висновків.

Раніше повідомлялося, що Росія перетнула одну з "червоних ліній" і може вивести мости з ладу, адже є дуже сприятливий момент.