Костюк звільнений з посади головного тренера київського "Динамо": що стало причиною

Ігор Суркіс вирішив звільнити Ігоря Костюка після поразки житомирянам 18 жовтня. Тимчасово керуватиме командою вже колишній асистент головного тренера Мацей Кендзьорек.

Президент столичного футбольного клубу Ігор Суркіс звільнив з посади головного тренера Ігоря Костюка. Про це йдеться на офіційній сторінці ФК "Динамо" (Київ).

Зазначається, що рішення було прийнято після результатів матчу 9-го туру Української Прем'єр-ліги проти команди "Полісся", в якому кияни програли з рахунком 1:3.

До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, 23-го жовтня проти ФК "Кудрівка" з однойменного села Корюківського району Чернігівської області, команду готуватиме Мацей Кендзьорек в якості виконуючого обов'язки головного тренера.

На сайті УПЛ повідомляють, що "Полісся" відіграло у меншості майже весь матч, але здобуло вольову перемогу. Головним героєм матчу став основний форвард Ігор Краснопір, який оформив хет-трик. Наразі команда впевнено дихає у спину лідеру турнірної таблиці, ФК "Шахтар".

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Сам Ігор Костюк у коментарі після програшу зазначив, що злий жарт зіграло вилучення в "Полісся" воротаря житомирян Олега Кудрика, який вже на 5-й хвилині отримав червону картку.

Костюк зізнався, що це збило першочерговий план киян, які розслабилися, не перебудовувалися та не були агресивними, даючи супернику можливість виходити в швидкі атаки, чим "Полісся" й скористалося.

Зазначимо, Костюк очолив "Динамо" наприкінці 2025 року, замінивши Олександра Шовковського. Під його керівництвом команда здобула Кубок України-2025/26.

Нагадаємо, що футболісти донецького "Шахтаря" за шість хвилин перевернули гру в Лондоні та вирвали вольову перемогу 3:1 над грецьким АЕКом у другому турі Ліги чемпіонів.

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