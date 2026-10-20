Дисквалификация и штраф: Роналду наказали за бойкот сборной Португалии

Капитана сборной Португалии Криштиану Роналду наказала Португальская федерация футбола (FPF) после того, как в сентябре он самовольно покинул расположение своей команды. Теперь кумир миллионов лишится возможности увеличить количество забитых голов из-за того, что просто не сможет выйти на поле.

После инцидента, связанного с самовольным покиданием расположения сборной накануне матча Лиги наций против Дании, а также конфликта с главным тренером Жорже Жезушом, футбольная ассоциация решила наказать Роналду. Он получил 30-дневную дисквалификацию и штраф в размере 255 евро, пишет издание BBC Sport.

Наказали, но есть один нюанс

41-летний капитан покинул свою сборную после того, как провёл весь матч против Норвегии на скамейке запасных. Затем он также узнал, что не выйдет в матче против Дании в основном составе, что, в конечном итоге, и стало причиной громкого скандала.

"Признать обвиняемого Криштиану Роналду виновным в совершении единичного и умышленного дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 1 статьи 160 Дисциплинарного регламента FPF, применив к нему санкцию в виде дисквалификации на 30 дней и, в качестве дополнительной санкции, — штраф в размере 255 евро", — говорится в официальном заявлении на сайте Федерации футбола Португалии.

Видео дня

В то же время дисквалификация нападающего "Аль-Насра" вступила в силу со дня матча с Данией — 1 октября. Это означает, что он уже отбыл 19 дней дисквалификации и, вероятно, не пропустит ни одного матча сборной Португалии, пишет BBC.

В дисциплинарном комитете федерации заявили, что учли раскаяние, выраженное Роналду в его объяснении. Также при назначении наказания спортсмену учитывались его достижения в футболе.

Стоит напомнить, что 7 октября Роналду опубликовал 8 пунктов скандальной речи, которую тренер Жезуш якобы должен был озвучить в начале пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Дании. В ней он должен был публично извиниться перед Криштиану и признать любовь футболиста к сборной Португалии.

Кроме того, недавно Криштиану Роналду рекламировал пикапы, с которых запускают "Герани" по Украине.