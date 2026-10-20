Дискваліфікація і штраф: Роналду покарали за бойкот збірної Португалії

Капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду покарала Португальська федерація футболу (FPF) після того, як у вересні він самовільно залишив розташування своєї команди. Тепер кумир мільйонів втратить нагоду збільшити кількість забитих голів через те, що просто не зможе вийти на поле.

Після інциденту з залишенням розташування збірної напередодні матчу Ліги націй проти Данії і конфлікту з головним тренером Жорже Жезушом футбольна асоціація вирішила покарати Роналду. Він отримав 30-денне відсторонення і штраф у розмірі 255 євро, пише видання BBC Sport.

Покарали, але є нюанс

41-річний капітан покинув свою збірну після того, як провів увесь матч проти Норвегії на лаві запасних. Потім він також дізнався, що не вийде у грі проти Данії в основному складі, що, зрештою, і стало причиною гучного скандалу.

"Визнати обвинуваченого Кріштіану Роналду винним у вчиненні одноразового та умисного дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 статті 160 Дисциплінарного регламенту FPF, застосувавши до нього санкцію у вигляді дискваліфікації на 30 днів і, як додаткову санкцію — штраф у розмірі 255 євро", — йдеться в офіційній заяві на сайті федерації футболу Португалії.

Видео дня

Водночас відсторонення нападника "Аль-Насра" набуло чинності від дня матчу з Данією — 1 жовтня. Це означає, що він уже відбув 19 днів дискваліфікації та, ймовірно, не пропустить жодної гри збірної Португалії, пише BBC.

У дисциплінарному комітеті федерації заявили, що вони врахували каяття, висловлене Роналду у його поясненні. Також при призначенні покарання зірці спорту враховувалися його досягнення у футболі.

Варто нагадати, що 7 жовтня Роналду опублікував 8 пунктів скандальної промови, які тренер Жезуш нібито мав озвучити на початку пресконференції перед матчем Ліги націй проти Данії. У ній він мав публічно попросити вибачення перед Кріштіану та визнати любов футболіста до збірної Португалії.

Також нещодавно Кріштіану Роналду рекламував пікапи, з яких запускають "Герані" по Україні.