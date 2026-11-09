Футболист сборной Украины вышел на матч, несмотря на личную трагедию: кому он посвятил победу

Для Максима Хланя этот матч означал гораздо больше, чем просто борьба за очки. За этой победой стоял человек, которому сейчас больше всего нужна его поддержка, — возлюбленная, потерявшая отца на войне.

Иногда личное горе бывает настолько сильным, что мешает человеку сосредоточиться даже на привычных делах. Но профессиональные обязанности никуда не деваются, и приходится находить в себе силы двигаться дальше. Украинский футболист Максим Хлань признался, что ему было непросто настроиться на матч в составе польского "Гурника" против краковской "Вечисты", ведь его девушка потеряла отца на войне. Впрочем, несмотря на переживания, он вышел на поле, помог команде победить и посвятил этот результат любимой.

О семейной трагедии Хлань рассказал польскому журналисту Давиду Куцу после матча 7 ноября. Беседа была опубликована изданием "Polskie Zwierciadło Futbolu".

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Футболист признался, что на этой неделе ему было особенно сложно сосредоточиться на игре.

"Эти недели очень тяжелые для меня и моей семьи, поскольку моя девушка потеряла отца на войне. Мне было трудно подготовиться к этому матчу. Посвящаю ей эту победу. Это очень сложное время для неё и для меня", — сказал Хлань.

Впрочем, несмотря на личные переживания, украинец вышел на поле и помог польскому "Гурнику" одержать победу над краковской "Вечистой" в чемпионате Польши. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу его команды. Сначала украинец отдал результативную передачу, а затем помог "Гурнику" сравнять счёт. Таким образом, его команда вырвала победу на последних минутах. Футболист заявил, что этот результат имеет для него особое значение и он посвящает его любимой, для которой сейчас наступил тяжелый период.

"Это очень важная победа, я рад успеху команды. Мы хорошо подготовились тактически к этому матчу и понимали, что соперник будет пытаться делать на поле. У нас всё было спланировано. Думаю, у нас есть проблема с реализацией моментов, но это можно исправить", — добавил футболист.

Других подробностей трагедии, в частности имени погибшего, обстоятельств его гибели и личности его возлюбленной, Хлань не раскрывал.

Как Максим Хлань помог "Гурнику" победить "Вечисту"

Матч 14-го тура польской Экстракласы состоялся 7 ноября 2026 года в Забже. "Гурник" принимал "Вечисту" из Кракова и одержал победу со счётом 2:1.

Первыми забили гости. На 31-й минуте Лукас Пиазон вывел "Вечисту" вперёд. Однако уже через две минуты хозяева сравняли счёт: Максим Хлань выполнил передачу с левого фланга в штрафную площадь, а Ондржей Змрзлый переправил мяч в ворота.

Во втором тайме команды долгое время не могли изменить счёт. Развязка наступила только на 90-й минуте. Эрик Янжа исполнил прямой удар со штрафного и принёс "Гурнику" три очка.

Хлань отыграл весь матч. Его голевая передача сыграла важную роль в победе команды.

Как складывается сезон для украинского футболиста

23-летний Максим Хлань в настоящее время выступает за польский "Гурник" из Забже. В матче против "Вечисты" он вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После 14 туров чемпионата Польши команда украинца занимает второе место в турнирной таблице. В её активе 31 очко — столько же набрал лидер соревнований "Лех" из Познани, который провёл на два матча меньше.

Победа над "Вечистой" стала для команды из Забже девятой в текущем чемпионате. Сам Хлань после матча отметил не только результат, но и то, что команда смогла выполнить запланированное на поле.

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