Футболіст збірної України вийшов на матч попри особисту трагедію: кому присвятив перемогу

Для Максима Хланя цей матч був значно більшим, ніж просто боротьба за очки. За перемогою стояла людина, якій зараз потрібна його підтримка найбільше, — кохана, яка втратила батька на війні.

Іноді особисте горе настільки сильне, що заважає людині зосередитися навіть на звичних справах. Але професійні обов’язки не зникають, і доводиться знаходити сили рухатися далі. Український футболіст Максим Хлань зізнався, що йому було непросто налаштуватися на матч у складі польського "Гурніка" проти краківської "Вєчисти", адже його дівчина втратила батька на війні. Втім, попри переживання, він вийшов на поле, допоміг команді перемогти та присвятив цей результат коханій.

Про сімейну трагедію Хлань розповів польському журналісту Давиду Куцу після матчу 7 листопада. Розмову опублікувало видання Polskie Zwierciadło Futbolu.

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Футболіст зізнався, що цього тижня йому було особливо складно зосередитися на грі.

"Дуже важкі ці тижні для мене та моєї родини, оскільки моя дівчина втратила батька на війні. Мені було важко підготуватися до цього матчу. Присвячую їй цю перемогу. Це дуже складний час для неї та для мене", — сказав Хлань.

Втім, попри особисті переживання, українець вийшов на поле та допоміг польському "Гурніку" здобути перемогу проти краківської "Вєчисти" у чемпіонаті Польщі. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь його команди. Спочатку українець віддав результативну передачу, а потім допоміг "Гурніку" зрівняти рахунок. Таким чином його команда вирвала перемогу на останніх хвилинах. Футболіст заявив, що цей результат має для нього особливе значення і його він присвячує коханій, для якої нині триває важкий період.

"Це дуже важлива перемога, я радий успіху команди. Ми добре підготувалися тактично до цього матчу й розуміли, що суперник намагатиметься робити на полі. У нас усе було сплановано. Думаю, у нас є проблема з реалізацією моментів, але це можна виправити", — додав футболіст.

Інших подробиць трагедії, зокрема імені загиблого, обставин його загибелі та особи своєї коханої, Хлань не розкривав.

Як Максим Хлань допоміг "Гурніку" перемогти "Вєчисту"

Матч 14-го туру польської Екстракласи відбувся 7 листопада 2026 року в Забже. "Гурнік" приймав "Вєчисту" з Кракова та здобув перемогу з рахунком 2:1.

Першими забили гості. На 31-й хвилині Лукас Піазон вивів "Вєчисту" вперед. Однак уже за дві хвилини господарі зрівняли рахунок: Максим Хлань виконав передачу з лівого флангу до штрафного майданчика, а Ондржей Змрзлий переправив м'яч у ворота.

У другому таймі команди тривалий час не могли змінити рахунок. Розв'язка настала аж на 90-й хвилині. Ерік Янжа виконав прямий удар зі штрафного та приніс "Гурніку" три очки.

Хлань провів на полі весь матч. Його результативна передача стала важливою частиною перемоги команди.

Як складається сезон для українського футболіста

23-річний Максим Хлань наразі виступає за польський "Гурнік" із Забже. У матчі проти "Вєчисти" він вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин.

Після 14 турів чемпіонату Польщі команда українця посідає друге місце в турнірній таблиці. У її активі 31 очко — стільки ж має лідер змагань "Лех" із Познані, який провів на два матчі менше.

Перемога над "Вєчистою" стала для команди з Забже дев'ятою в поточному чемпіонаті. Сам Хлань після гри відзначив не лише результат, а й те, що команда змогла виконати заплановане на полі.

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