Свитолина впервые за шесть лет обыграла Соболенко: украинка вышла в полуфинал WTA

Элина Свитолина впервые с сентября 2020 года обыграла Арину Соболенко. Украинка вышла в полуфинал турнира WTA Finals, где встретится с чешкой Линдой Носковой.

Матч третьего тура группового этапа между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и белорусской спортсменкой Ариной Соболенко завершился победой нашей соотечественницы. Об этом сообщает издание sport.ua

Украинка победила со счётом 6:3, 3:6, 6:1 и впервые за более чем шесть лет обыграла вторую ракетку мира.

Эта победа позволила Свитолиной занять второе место в группе и выйти в полуфинал итогового турнира WTA, а Соболенко, в свою очередь, досрочно выбыла из турнира.

Во время третьего гейма решающего сета камеры запечатлели, как выразилась белорусская теннисистка. По версии издания, которое прочитало по губам, спортсменка якобы произнесла: "Й***ная, с**а, украинка, н***й".

Видео дня

Тем временем в соцсетях начали массово распространять видео с Соболенко.

Сама Свитолина, которая в третий раз в своей карьере вышла в полуфинал WTA Finals, сравнила игру с "американскими горками" и заявила, что психологически для неё это был чрезвычайно сложный матч.

Ранее Фокус писал, что для победительницы женского теннисного турнира WTA Finals 2026 компания Mercedes-Benz подготовила эксклюзивный Mercedes-AMG SL 55 4Matic+. Родстер получил индивидуальную отделку в фирменном фиолетовом цвете из палитры соревнований.

Напомним, что 13-летняя теннисистка Мария Кочерженко стала первой украинкой, выигравшей европейский итоговый турнир в возрастной категории до 14 лет, который прошел на кортах Монте-Карло.