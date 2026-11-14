Світоліна вперше за шість років перемогла Соболенко: українка пробилася до півфіналу WTA

Еліна Світоліна вперше з вересня 2020 року обіграла Аріну Соболенко. Українка вийшла до півфіналу змагань турніру WTA Finals, де зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою.

Матч третього туру групового етапу між українською тенісисткою Еліною Світоліною та білоруською спортсменкою, Ариною Соболенко завершився перемогою нашої співвітчизниці. Про це повідомляє видання sport.ua

Українка перемогла з рахунком 6:3, 3:6, 6:1 та вперше за понад шість років обіграла другу ракетку світу.

Перемога дозволила Світоліній посісти друге місце у групі та пробитися до півфіналу Підсумкового турніру WTA, а Соболенко, своєю чергою, достроково вилетіла з турніру.

Під час третього гейму вирішального сету камери зафіксували, як висловлюється білоруська тенісистка. За версією видання, яке прочитало по губах, спортсменка нібито промовила: "Й***на, с**а, українка, н***й".

Видео дня

Тим часом у соцмережах почали масово поширювати відео з Соболенко.

Сама Світоліна, яка вийшла до півфіналу WTA Finals втретє у своїй кар'єрі, порівняла гру з "американськими гірками" та заявила, що психологічно для неї це був надзвичайно складний матч.

Фокус писав, що для переможниці жіночого тенісного турніру WTA Finals 2026 Mercedes-Benz підготувала ексклюзивний Mercedes-AMG SL 55 4Matic+. Родстер отримав індивідуальне оздоблення у фірмовому фіолетовому кольорі з палітри змагань.

Нагадаємо, 13-річна тенісистка Марія Кочерженко стала першою українкою, яка виграла європейський Підсумковий турнір у віковій категорії до 14 років, який відбувся на кортах Монте-Карло.