"Эмоционально отреагировала": Соболенко оправдалась за нецензурную лексику после матча со Свитолиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала скандал, возникший после её матча с украинкой Элиной Свитолиной на итоговом турнире WTA.

Спортсменка заявила, что её грубые высказывания якобы были направлены не на соперницу, а на зрителей. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Комментарий Арины Соболенко

По словам белорусской теннисистки, во время матча её раздражала небольшая группа болельщиков, которые, как она утверждает, агрессивно радовались её ошибкам. Из-за этого спортсменка эмоционально отреагировала.

"Мой комментарий был направлен не на Элину. Меня раздражала небольшая группа зрителей, которые агрессивно радовались моим ошибкам, и я эмоционально отреагировала в тот момент", — пояснила Соболенко.

В то же время она признала, что должна была по-другому справиться со своими эмоциями, и извинилась перед всеми, кого могла обидеть.

Видео дня

"Элина провела великолепный матч, и я желаю ей всего наилучшего в оставшейся части турнира", — добавила теннисистка.

Инцидент произошел во время матча третьего тура группового этапа итогового турнира WTA, в котором Арина Соболенко уступила Элине Свитолиной.

После матча в сети появилось видео, на котором, судя по движению губ белорусской спортсменки, она, возможно, использовала грубую нецензурную лексику в адрес украинки и украинцев в целом.

В сети эти высказывания расценили как оскорбления в адрес Свитолиной и украинцев. Впоследствии Соболенко решила публично объяснить свое поведение, заявив, что слова были адресованы зрителям.

Отметим, что 28-летняя Арина Соболенко избегает вопросов о войне в Украине. В 2020 году она также подписала проправительственное письмо в поддержку Александра Лукашенко во время протестов в Беларуси.

Напомним, что Элина Свитолина впервые с сентября 2020 года обыграла Арину Соболенко. Украинка победила со счётом 6:3, 3:6, 6:1 и впервые за более чем шесть лет обыграла вторую ракетку мира. Эта победа позволила Свитолиной занять второе место в группе и выйти в полуфинал Итогового турнира WTA, а Соболенко, в свою очередь, досрочно выбыла из турнира.

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