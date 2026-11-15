"Емоційно відреагувала": Соболенко виправдалася за матюки після матчу зі Світоліною

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко прокоментувала скандал, який виник після її матчу з українкою Еліною Світоліною на Підсумковому турнірі WTA.

Спортсменка заявила, що її грубі висловлювання нібито були спрямовані не на суперницю, а на глядачів. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Коментар Арини Соболенко

За словами білоруської тенісистки, під час матчу її роздратувала невелика група вболівальників, які, як вона стверджує, агресивно раділи її помилкам. Через це спортсменка емоційно відреагувала.

"Мій коментар був спрямований не на Еліну. Я була роздратована невеликою групою глядачів, які агресивно раділи моїм помилкам, і я емоційно відреагувала в той момент", — пояснила Соболенко.

Водночас вона визнала, що мала впоратися зі своїми емоціями інакше, та попросила вибачення в усіх, кого могла образити.

Видео дня

"Еліна провела чудовий матч, і я бажаю їй усього найкращого в решті турніру", — додала тенісистка.

Інцидент стався під час матчу третього туру групового етапу Підсумкового турніру WTA, у якому Аріна Соболенко поступилася Еліні Світоліній.

Після гри в мережі поширили відео, на якому, судячи з руху губ білоруської спортсменки, вона могла використовувати грубу нецензурну лексику на адресу українки та українців загалом.

У мережі ці висловлювання розшифрували як образи на адресу Світоліної та українців. Згодом Соболенко вирішила публічно пояснити свою поведінку, заявивши, що слова були адресовані глядачам.

Зазначимо, що 28-річна Аріна Соболенко уникає запитань про війну в Україні. У 2020 році вона також підписала провладний лист на підтримку Олександра Лукашенка під час протестів у Білорусі.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вперше з вересня 2020 року обіграла Аріну Соболенко. Українка перемогла з рахунком 6:3, 3:6, 6:1 та вперше за понад шість років обіграла другу ракетку світу. Перемога дозволила Світоліній посісти друге місце у групі та пробитися до півфіналу Підсумкового турніру WTA, а Соболенко, своєю чергою, достроково вилетіла з турніру.

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