Соболенко внесли в базу "Миротворца" после скандального поступка на матче со Свитолиной (фото)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в базу "Миротворца" из-за своего поступка после матча с украинкой Элиной Свитолиной. Тогда спортсменка из Беларуси официально извинилась за свое поведение.

Саму белоруску внесли в базу "Миротворца" за разжигание межэтнической и межконфессиональной вражды, а также за публичную поддержку агрессии против Украины. Об этом говорится в личной карточке спортсменки на портале.

"Разжигание межэтнической и межконфессиональной вражды. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины", — указано в описании.

Соболенко попала в базу "Миротворца" Фото: скриншот

Сама спортсменка на момент публикации материала никак не прокомментировала внесение в базу "Миротворца". Сама Соболенко уже извинилась за свои эмоции и высказывания. В то же время она признала, что должна была справиться со своими эмоциями иначе, и попросила прощения у всех, кого могла обидеть.

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Напомним, ранее Свитолина впервые с сентября 2020 года обыграла Арину Соболенко. Украинка победила со счётом 6:3, 3:6, 6:1 и впервые за более чем шесть лет обыграла вторую ракетку мира.

Впоследствии Соболенко оправдалась за грубость после матча со Свитолиной. Она заявила, что причиной послужила группа украинцев, которые, по её словам, агрессивно радовались её ошибкам.