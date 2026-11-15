Соболенко внесли в базу "Миротворця" після скандальної витівки на матчі зі Світоліною (фото)

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко потрапила до бази "Миротворця" за свою витівку після матчу з українкою Еліною Світоліною. Тоді спортсменка з Білорусі офіційно перепросила за свою поведінку.

Саму білоруску включили до бази "Миротворця" за розпалювання міжетнічної та міжконфесійної ворожнечі, а також публічну підтримку агресії проти України. Про це йдеться в особистій картці спортсменки на порталі.

"Розпалювання міжетнічної та міжконфесійної ворожнечі. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Публічна підтримка російської агресії та вбивств громадян України", — вказано в описі.

Соболенко потрапила до бази "Миротворця" Фото: скриншот

Сама спортсменка на момент публікації матеріалу ніяк не прокоментувала внесення до бази "Миротворця". Сама Соболенко вже перепросила за свої емоції та висловлювання. Водночас вона визнала, що мала впоратися зі своїми емоціями інакше, та попросила вибачення в усіх, кого могла образити.

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Нагадаємо, раніше Світоліна вперше з вересня 2020 року обіграла Аріну Соболенко. Українка перемогла з рахунком 6:3, 3:6, 6:1 та вперше за понад шість років обіграла другу ракетку світу.

Згодом Соболенко виправдалася за грубощі після матчу зі Світоліною. Вона заявила, що причиною стала група українців, які, як вона стверджує, агресивно раділи її помилкам.