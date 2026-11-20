Ей предлагали деньги, жилье и поддержку в обмен на смену спортивного гражданства, но украинская боксерша Кира Макогоненко не согласилась променять сине-желтый флаг на другой.

В большом спорте устоять перед искушением порой не менее сложно, чем одержать победу на ринге. Особенно когда за плечами — годы тренировок, изнурительный труд и достижения, завоеванные фактически на "голом" энтузиазме, а взамен кто-то предлагает деньги, жилье и лучшие условия для карьеры. Украинская боксерша Кира Макогоненко оказалась перед таким выбором, однако даже предложение выступать за США не заставило её отказаться от родной страны. Свою позицию она объяснила в комментарии для "Радио Свобода".

По словам 18-летней спортсменки, она не собирается отказываться от Украины, ведь это противоречило бы её убеждениям.

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"Я не хочу предавать ни себя, ни свои принципы, ни свою страну. И хочу так же выступать с нашим флагом", — заявила боксерша.

Макогоненко также заявила, что полномасштабная война не стала для неё поводом отказаться от спортивных амбиций. Наоборот, она дополнительно мотивирует её представлять Украину на международных соревнованиях. Девушка хочет, чтобы во время её выступлений по всему миру звучал украинский гимн и поднимался сине-жёлтый флаг.

"Это очень мотивирует меня выступать, мотивирует заниматься боксом и представлять Украину на международных соревнованиях. Чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна, какие у нас сильные люди. И я с гордостью представляю нашу Украину", — подчеркнула спортсменка.

Она добавила, что гордится возможностью представлять свою страну на мировой спортивной арене.

Какие страны предлагали украинцы для смены спортивного гражданства

По словам Макогоненко, ей неоднократно поступали предложения сменить спортивное гражданство и выступать за другие страны, в частности за США и Австралию. Спортсменка отмечает, что в обмен на смену спортивной принадлежности ей обещали финансовую поддержку, жилье и другие возможности.

По её словам, такие предложения стали поступать после начала полномасштабной войны. Иногда представители других стран обращались непосредственно к ней, а иногда — к её отцу, который также является её тренером.

"Есть предложения, чтобы я боксировала за другую страну — будут и деньги, и квартиры, и всё остальное, но при условии, что я буду выступать за их страну. Но я от этого отказываюсь, потому что у меня есть принцип — боксировать за свою страну, за Украину, и представлять её на международном ринге", — объясняет свою позицию спортсменка.

На вопрос о том, согласилась бы она на такие условия ради значительного финансового вознаграждения, Кира ответила категорично: "Но ни за какие деньги — ни за что. Сколько бы ни предлагали — никогда. Я за Украину".

Чем известна Кира Макогоненко

Кира Макогоненко родом из Харькова. В октябре 2026 года она стала чемпионкой мира по боксу среди спортсменов в возрасте до 19 лет. Чемпионат проходил с 16 по 27 октября в черногорском городе Будва и собрал 474 участника из 69 национальных федераций.

Украинка завоевала золотую медаль в весовой категории до 54 кг. На пути к финалу она победила спортсменок из Польши и Венесуэлы со счётом 5:0, а в полуфинале одолела итальянку Кесию Реале — 4:1. В решающем поединке Макогоненко встретилась с китаянкой Сируй Ян и победила её раздельным решением судей — 4:1.

Кира также завоевывала награды на юниорских чемпионатах Европы. Так, в 2021 году она стала чемпионкой континента в весовой категории до 42 кг, а в 2023 году завоевала серебро на континентальном первенстве.

Кстати, в марте 2026 года Макогоненко дебютировала в профессиональном боксе на вечере Rising Stars от Usyk 17 Promotions. В первом поединке она победила украинку Полину Довгинку единогласным решением судей.

Среди следующих крупных целей спортсменки — золотая медаль Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Как Кира Макогоненко пришла в бокс

В ходе беседы спортсменка также рассказала о начале своего спортивного пути. Оказалось, что сначала она долгое время занималась совсем другим видом спорта — гимнастикой.

Впоследствии девушка решила попробовать себя в боксе. Она обратилась к отцу с просьбой дать ей такую возможность. Новое занятие настолько её заинтересовало, что в течение следующих шести месяцев она совмещала оба вида спорта.

"Я полгода сначала ходила на гимнастику, а потом вторая тренировка была по боксу. Так каждый день. Прошло полгода, и я решила, что буду заниматься боксом", — вспоминает Макогоненко.

В конце концов именно бокс стал её главным делом. Спортсменка также поделилась своим подходом к поединкам. По её словам, на ринге важно сохранять хладнокровие и действовать с горячим сердцем.

Напомним, что 29-летний сын легендарного боксёра Майка Тайсона, Амир, решил пойти по стопам отца и начать профессиональную карьеру на ринге. Он подписал контракт с британской промоутерской компанией Misfits Boxing и уже успел бросить вызов действующему чемпиону организации в тяжёлом весе Чейзу ДеМуру.

Также Фокус сообщал, что бывшего чемпиона мира по боксу Евгения Хитрова призвали в ряды ВСУ. Спортсмен показал тренировку, во время которой выполнял физические упражнения с дополнительной нагрузкой, и кратко подписал видео — "Спецподготовка".