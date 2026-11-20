Їй пропонували гроші, житло та підтримку заради зміни спортивного громадянства, але українська боксерка Кіра Макогоненко не погодилася проміняти синьо-жовтий прапор на інший.

У великому спорті встояти перед спокусою іноді не менш складно, ніж здобути перемогу на рингу. Особливо коли за плечима — роки тренувань, виснажлива праця та досягнення, здобуті фактично на "голому" ентузіазмі, а натомість хтось пропонує гроші, житло й кращі умови для кар'єри. Українська боксерка Кіра Макогоненко опинилася перед таким вибором, однак навіть пропозиція виступати за США не змусила її відмовитися від рідної країни. Свою позицію вона пояснила в коментарі для "Радіо Свобода".

За словами 18-річної спортсменки, вона не збирається відмовлятися від України, адже це суперечило б її переконанням.

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"Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну. І хочу так само виступати з нашим прапором", — заявила боксерка.

Макогоненко також заявила, що повномасштабна війна не стала для неї причиною, аби відмовлятися від спортивних амбіцій. Навпаки, вона додатково мотивує її представляти Україну на міжнародних змаганнях. Дівчина хоче, щоб під час її виступів у світі звучав український гімн і підіймався синьо-жовтий прапор.

"Це дуже мотивує мене виступати, мотивує боксувати і представляти Україну на міжнародних змаганнях. Щоб наш гімн лунав на весь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка в нас сильна країна, які в нас сильні люди. І я з гордістю представляю нашу Україну", — наголосила спортсменка.

Вона додала, що пишається можливістю представляти свою державу на світовій спортивній арені.

Які країни пропонували українці змінити спортивне громадянство

За словами Макогоненко, пропозиції змінити спортивне громадянство та виступати за інші країни, зокрема США й Австралію, їй надходили неодноразово. Спортсменка наголошує, що в обмін на зміну спортивної належності їй обіцяли фінансову підтримку, житло та інші можливості.

Такі пропозиції, за її словами, почали надходити після початку повномасштабної війни. Іноді представники інших країн зверталися безпосередньо до неї, а іноді — до її батька, який також є її тренером.

"Є пропозиції, щоб я боксувала за іншу країну — будуть і гроші, і квартири, і все інше, але з умовою, що я виступатиму за їхню країну. Але я від цього відмовляюся, тому що в мене є принцип — боксувати за свою країну, за Україну, і представляти її на міжнародному рингу", — пояснює свою позицію спортсменка.

На запитання про те, чи могла б вона погодитися на такі умови заради значної фінансової винагороди, Кіра відповіла категорично: "Але ні за які гроші взагалі. Скільки б не пропонували — ніколи. Я за Україну".

Чим відома Кіра Макогоненко

Кіра Макогоненко родом із Харкова. У жовтні 2026 року вона стала чемпіонкою світу з боксу серед спортсменів віком до 19 років. Першість проходила з 16 до 27 жовтня в чорногорському місті Будва та зібрала 474 учасників із 69 національних федерацій.

Українка здобула золоту медаль у ваговій категорії до 54 кг. На шляху до фіналу вона перемогла представниць Польщі та Венесуели з рахунком 5:0, а в півфіналі здолала італійку Кесію Реале — 4:1. У вирішальному поєдинку Макогоненко зустрілася з китаянкою Сіруй Ян і перемогла її роздільним рішенням суддів — 4:1.

Кіра також здобувала нагороди на юніорських чемпіонатах Європи. Так, у 2021 році вона стала чемпіонкою континенту у ваговій категорії до 42 кг, а у 2023-му виборола срібло континентальної першості.

До речі, у березні 2026 року Макогоненко дебютувала в професійному боксі на вечорі Rising Stars від Usyk 17 Promotions. У першому поєдинку вона перемогла українку Поліну Довгіньку одностайним рішенням суддів.

Серед наступних великих цілей спортсменки — золота медаль Олімпійських ігор 2028 року, які відбудуться в Лос-Анджелесі.

Як Кіра Макогоненко прийшла в бокс

Під час розмови спортсменка також розповіла про початок свого спортивного шляху. Виявилося, що спочатку вона тривалий час займалася зовсім іншим видом спорту — гімнастикою.

Згодом дівчина вирішила спробувати бокс. Вона звернулася до батька з проханням дати їй таку можливість. Нове заняття настільки її зацікавило, що протягом наступних шести місяців вона поєднувала обидва види спорту.

"Я пів року ходила спочатку на гімнастику, потім друге тренування було боксу. Так кожен день. Пройшло пів року, я вирішила, що буду боксувати", — пригадує Макогоненко.

Зрештою саме бокс став її головною справою. Спортсменка також поділилася своїм підходом до поєдинків. За її словами, на рингу важливо зберігати холодну голову та діяти з гарячим серцем.

Нагадаємо, 29-річний син легендарного боксера Майка Тайсона, Амір, вирішив піти стопами батька та розпочати професійну кар'єру на рингу. Він підписав контракт із британською промоутерською компанією Misfits Boxing і вже встиг кинути виклик чинному чемпіону організації у важкій вазі Чейзу ДеМуру.

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