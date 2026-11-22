Всего 19 лет и почти пять месяцев понадобилось Артему Степанову, чтобы превзойти достижение Дирка Куйта и вписать своё имя в историю "Утрехта".

Украинский нападающий Артем Степанов отличился голом в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов против "Камбюра", который состоялся 21 ноября и завершился поражением "Утрехта" со счётом 2:3. По статистическим данным Opta, благодаря этому голу 19-летний футболист достиг отметки в десять голов за клуб в Эредивизи и превзошел возрастное достижение бывшего нападающего "Ливерпуля" Дирка Куйта.

Артем Степанов вышел на поле в стартовом составе "Утрехта". На тот момент хозяева уступали сопернику со счётом 0:2: Николас Биндер открыл счёт на 25-й минуте, а Ильес Амаш удвоил преимущество "Камбюра" на 55-й.

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На 60-й минуте украинец сократил отставание. Он замкнул передачу партнера Йориса ван Овереема и забил свой гол в этом матче. На 75-й минуте Степанова заменили.

Впоследствии "Утрехт" смог сравнять счёт благодаря голу Сема ван Дейна на 81-й минуте. Однако уже через две минуты Морган Костарелли вновь вывел "Камбюр" вперёд и установил окончательный счёт — 3:2 в пользу гостей. Подробности матча подтвердил официальный сайт "Утрехта".

Какой рекорд установил украинский футболист

По данным Opta, благодаря этому голу Степанов достиг отметки в десять забитых мячей в чемпионате Нидерландов в составе "Утрехта". На момент достижения этого результата ему было 19 лет и 103 дня.

Таким образом, украинец превзошёл вековое достижение Дирка Куйта — бывшего нападающего "Ливерпуля" и сборной Нидерландов. Тот забил свои десять голов в чемпионате за "Утрехт" в возрасте 19 лет и 262 дней. Таким образом, Степанов стал самым молодым футболистом клуба, достигшим этой отметки.

Ранее, в сентябре, официальный сайт Эредивизи сообщал, что Степанов уже приблизился к рекорду Куйта: на тот момент на его счету было девять голов в чемпионате за клуб.

Что известно об Артеме Степанове

Артем Степанов — украинский футболист, который в настоящее время играет на позиции центрального нападающего в нидерландском клубе "Утрехт".

Он родился 10 августа 2007 года в Луцке. Рост нападающего — около 1,92 м. Степанов — сын бывшего профессионального футболиста Романа Степанова. В Украине его считают одним из перспективных молодых нападающих, а за рубежом спортсмен постепенно набирается опыта во взрослом футболе.

Он является воспитанником украинских футбольных академий "Волыни" и "Шахтера". Степанов выступал за юношеские сборные Украины U-16, U-17 и U-19, а впоследствии был вызван в молодежную сборную U-21. Согласно имеющимся статистическим данным, по состоянию на май 2026 года он провёл за молодёжную сборную семь матчей и забил один гол.

Летом 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Степанов продолжил футбольную карьеру в Германии и присоединился к системе подготовки молодых игроков леверкузенского "Байера". В сезоне 2024/2025 он забил 22 гола за команду U-19 и заявил о себе как об одном из перспективных молодых нападающих клуба.

26 ноября 2024 года украинец дебютировал в основном составе "Байера" в Лиге чемпионов в матче против австрийского "Зальцбурга". Немецкая команда тогда победила со счётом 5:0.

Летом 2025 года футболиста отдали в аренду немецкому "Нюрнбергу", выступающему во Второй Бундеслиге. А в январе 2026 года он присоединился к нидерландскому "Утрехту". Впоследствии клуб продлил аренду нападающего ещё на один сезон, предусмотрев возможность его выкупа.

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