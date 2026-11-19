Украинский игрок английского "Тоттенхэма" Михаил Мудрик публично обвинил украинскую сборную в причастности к громкому допинг-скандалу, который привел к его дисквалификации. По словам футболиста, запрещенный препарат мельдоний мог попасть в его организм только в Украине.

Михаил Мудрик заявил, что мельдоний можно найти только в восточной части Европы, тогда как в Англии таких препаратов нет. Об этом украинский полузащитник рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло на YouTube 18 ноября.

"Этот препарат мог попасть в организм только там, где я был, — в Украине. В Англии таких препаратов нет", — подчеркнул футболист, добавив, что вариантов попадания вещества в его организм во время пребывания в составе сборной было множество.

По словам игрока, в украинской сборной отсутствует надлежащая система охраны, которая должна действовать в национальной команде. В клубах обычно есть люди, отвечающие за безопасность команды.

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"У нас в сборной есть нутрициолог, который раз в два дня, за исключением дней перед игрой, приносит нам таблетки. Он приносит каждому стаканчик с таблетками, которые каждый должен выпить", — рассказал Мудрик.

Отрывок из интервью Мудрика Гордону

Футболист признался, что раньше никогда публично не обвинял ситуацию в сборной Украины в том, что он оказался вовлеченным в этот скандал. Однако сейчас он готов заявить, что к случившемуся причастна именно ситуация в украинской сборной.

"Обвиняю ли я руководство сборной Украины? Да, в том, что со мной произошло, я обвиняю руководство сборной Украины. В конце концов, УАФ (Украинская ассоциация футбола — ред.) делала вид, что помогала, но на самом деле они больше создавали проблемы, чем помогали", — заявил Михаил.

Стоит напомнить, что Мудрик официально вернулся в большой футбол в конце июля этого года, когда Футбольная ассоциация Англии официально сняла с него обвинения в допинге.

Напомним, в начале сентября Мудрик официально стал игроком лондонского "Тоттенхэма".

Ранее Мудрик заявлял, что мельдоний попал в его организм, когда он находился в составе национальной сборной Украины в октябре 2024 года.