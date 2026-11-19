Український гравець англійського "Тоттенгема" Михайло Мудрик публічно звинуватив українську збірну у причетності до гучного допінг-скандалу, який спричинив його дискваліфікацію. За словами футболіста, заборонений препарат мельдоній міг потрапити в його організм тільки в Україні.

Михайло Мудрик заявив, що мельдоній можна знайти лише у східній частині Європи, тоді як в Англії таких препаратів немає. Про це український півзахисник розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що вийшло на YouTube 18 листопада.

"Цей препарат міг потрапити в організм лише там, де я був, — в Україні. В Англії таких препаратів нема", — підкреслив футболіст, додавши, що варіантів потрапляння речовини в його організм під час перебування у складі збірної було безліч.

За словами гравця, в українській збірній нема належної системи охорони, яка б мала діяти в національній команді. У клубах зазвичай є ті, хто відповідає за безпеку команди.

Видео дня

"У нас у збірній є нутриціолог, який раз на два дні, за винятком днів перед грою, приносить нам таблетки. Він приносить кожному стаканчик з таблетками, які кожен повинен випити", — розповів Мудрик.

Уривок з інтерв'ю Мудрика Гордону

Футболіст зізнався, що раніше ніколи публічно не звинувачував ситуацію у збірній України у тому, що він потрапив у цей скандал. Проте зараз він готовий заявити про те, що до того, що сталося, причетна ситуація саме в українській збірні.

"Чи звинувачую я організацію процесу в збірній України? Так, у тому, що зі мною сталося, я звинувачую організацію процесу в збірній України. Зрештою УАФ (Українська асоціація футболу — ред.) робила вигляд, що допомагала, але насправді вони більше створювали проблеми, ніж допомагали", — заявив Михайло.

Варто нагадати, що Мудрик офіційно повернувся до великого футболу наприкінці липня цього року, коли футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу.

Нагадаємо, на початку вересня Мудрик офіційно став гравцем лондонського "Тоттенгема".

Раніше Мудрик заявляв, що мельдоній потрапив до його організму, коли той перебував у складі національної збірної України у жовтні 2024 року.