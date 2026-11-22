Усього 19 років і майже п’ять місяців знадобилося Артему Степанову, щоб перевершити досягнення Дірка Куйта та вписати своє ім’я в історію "Утрехта".

Український нападник Артем Степанов відзначився голом у матчі 13-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Камбюра", який відбувся 21 листопада та завершився поразкою "Утрехта" з рахунком 2:3. За статистичними даними Opta, завдяки цьому м'ячу 19-річний футболіст досяг позначки у десять голів за клуб в Ередивізі та перевершив вікове досягнення колишнього нападника "Ліверпуля" Дірка Куйта.

Артем Степанов вийшов на поле у стартовому складі "Утрехта". На той момент господарі поступалися супернику з рахунком 0:2: Ніколас Біндер відкрив рахунок на 25-й хвилині, а Ільєс Амаш подвоїв перевагу "Камбюра" на 55-й.

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На 60-й хвилині українець скоротив відставання. Він замкнув передачу партнера Йоріса ван Овереема та забив свій гол у цій зустрічі. На 75-й хвилині Степанова замінили.

Згодом "Утрехт" зміг зрівняти рахунок завдяки голу Сема ван Дейна на 81-й хвилині. Однак уже за дві хвилини Морган Костареллі знову вивів "Камбюр" уперед і встановив остаточний результат — 3:2 на користь гостей. Деталі матчу підтвердив офіційний сайт "Утрехта".

Який рекорд встановив український футболіст

За даними Opta, завдяки цьому голу Степанов досяг позначки у десять забитих м'ячів у чемпіонаті Нідерландів за "Утрехт". На момент досягнення йому було 19 років і 103 дні.

Таким чином, українець перевершив вікове досягнення Дірка Куйта — колишнього нападника "Ліверпуля" та збірної Нідерландів. Той забив свої десять голів у чемпіонаті за "Утрехт" у віці 19 років і 262 днів. Отже, Степанов став наймолодшим футболістом клубу, який дістався цієї позначки.

Раніше, у вересні, офіційний сайт Ередивізі повідомляв, що Степанов уже наблизився до рекорду Куйта: на той момент на його рахунку було дев'ять голів у чемпіонаті за клуб.

Що відомо про Артема Степанова

Артем Степанов — український футболіст, який зараз грає на позиції центрального нападника за нідерландський "Утрехт".

Він народився 10 серпня 2007 року в Луцьку. Зріст форварда — близько 1,92 м. Степанов є сином колишнього професійного футболіста Романа Степанова. В Україні його вважають одним із перспективних молодих нападників, а за кордоном спортсмен поступово здобуває досвід у дорослому футболі.

Він є вихованцем українських футбольних академій "Волині" та "Шахтаря". Степанов виступав за юнацькі збірні України U-16, U-17 та U-19, а згодом отримав виклик до молодіжної команди U-21. За наявними статистичними даними, станом на травень 2026 року він провів за молодіжну збірну сім матчів і забив один гол.

Улітку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Степанов продовжив футбольну кар'єру в Німеччині та приєднався до молодіжної системи леверкузенського "Баєра". У сезоні 2024/2025 він забив 22 голи за команду U-19 і заявив про себе як один із перспективних молодих нападників клубу.

26 листопада 2024 року українець дебютував за основний склад "Баєра" в Лізі чемпіонів у матчі проти австрійського "Зальцбурга". Німецька команда тоді перемогла з рахунком 5:0.

Улітку 2025 року футболіста віддали в оренду до німецького "Нюрнберга", який виступає у Другій Бундеслізі. А в січні 2026-го він приєднався до нідерландського "Утрехта". Згодом клуб продовжив оренду нападника ще на один сезон, передбачивши можливість його викупу.

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