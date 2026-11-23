38-летний британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри, выступающий в тяжёлой весовой категории, признался, что у него диагностировали шизофрению и биполярное расстройство.

Об этом в преддверии боя с Энтони Джошуа, запланированного на 11 декабря, он рассказал в новом полнометражном документальном фильме от Netflix "Тайсон Фьюри" (Tyson Fury), в котором речь идет о карьере спортсмена и его борьбе с психическими расстройствами, пишет Sky News.

По словам спортсмена, эти диагнозы были поставлены после победы над украинским боксером Владимиром Кличко в 2015 году, когда он завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе единогласным решением судей

Реванш с украинцем был запланирован на октябрь 2016 года, однако Фьюри снялся с боя, так как был признан "непригодным к поединку по состоянию здоровья".

После победы над Кличко "Цыганский король" (Gypsy King) признался, что страдал от наркотической и алкогольной зависимости, а также набрал лишний вес.

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Трейлер фильма о Тайсоне Фьюри

На этом злоключения Фьюри не закончились, и в июне 2016 года он попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. Тогда же, признался боксер, он "начал слышать голоса":

"Словами не описать ту тьму, в которой я оказался. Это было похоже на ад на земле. Мне казалось, что в итоге я окажусь в палате с мягкими стенами и запертой дверью — это приводило меня в ужас".

Тайсон вспоминает, что в тот период его буквально парализовала тревога.

"Я просто не мог с ней справиться, поэтому обратился к психиатру в Лондоне. Она задала мне огромное количество вопросов, и по всем пунктам ответы совпали: депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство", — продолжил спортсмен.

Он добавил, что во время пребывания в больнице ему казалось, будто "радио заговорило с ним", а голоса угрожали убить его самого и его семью.

Его жена Пэрис, на которой он женился в 2008 году, навестила мужа в больнице, где врачи сообщили ей, что у британского боксера случился приступ тревоги.

"Я была так напугана — боялась за него. Я видела, что он будто отключился от реальности, словно у него что-то переключилось внутри. Врачи сказали, что у него легкая форма шизофрении, но даже тогда я не сразу поняла, о чем речь. Я подумала: "Да глупости какие! Какая еще шизофрения? Шизофреники — это же маньяки, а ты — нет". Я никогда не слышала о биполярном расстройстве. А когда мне объяснили, что это такое, я поняла: "Ого, да это же точное описание его состояния"", — поделилась с журналистами Пэрис.

Фьюри, который и раньше открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем, в документальном фильме рассказал, как в итоге обратился за профессиональной помощью.

Спустя три года после победы над Кличко он вернулся в профессиональный бокс, а в декабре 2018 года завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, победив Деонтея Уайлдера.

Боксер признается, что пережить тяжелый период ему помогла семья:

"Если посмотреть на мою жизнь, в ней много достижений, много хорошего, много успеха. Но самое большое мое достижение — это моя семья: мои дети и моя жена".

Фильм о Фьюри выйдет в эфир 27 ноября.

Напомним, бой Фьюри и Джошуа чуть не оказался под угрозой срыва. Он должен был состояться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но этот вариант отпал из-за строгого комендантского часа.

Также сообщалось, что бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри СМИ уже окрестили "Битвой за Британию".