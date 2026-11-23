38-річний британський професійний боксер Тайсон Ф'юрі, який виступає у важкій ваговій категорії, зізнався, що у нього діагностували шизофренію та біполярний розлад.

Про це напередодні бою з Ентоні Джошуа, запланованого на 11 грудня, він розповів у новому повнометражному документальному фільмі від Netflix "Тайсон Ф’юрі" (Tyson Fury), у якому йдеться про кар’єру спортсмена та його боротьбу з психічними розладами, пише Sky News.

За словами спортсмена, ці діагнози були встановлені після перемоги над українським боксером Володимиром Кличком у 2015 році, коли він завоював титул чемпіона світу у важкій вазі.

Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі одноголосним рішенням суддів

Реванш з українцем було заплановано на жовтень 2016 року, однак Ф’юрі відмовився від бою, оскільки його визнали "непридатним до поєдинку за станом здоров’я".

Після перемоги над Кличком "Циганський король" (Gypsy King) зізнався, що страждав від наркотичної та алкогольної залежності, а також набрав зайву вагу.

Відео дня

Трейлер фільму про Тайсона Ф'юрі

На цьому неприємності Ф'юрі не закінчилися, і в червні 2016 року він потрапив до лікарні з підозрою на інфаркт. Тоді ж, як зізнався боксер, він "почав чути голоси":

"Словами не описати ту темряву, в якій я опинився. Це було схоже на пекло на землі. Мені здавалося, що врешті-решт я опинюся в палаті з м’якими стінами та зачиненими дверима — це наводило на мене жах".

Тайсон згадує, що в той період його буквально паралізувала тривога.

"Я просто не міг з нею впоратися, тому звернувся до психіатрині в Лондоні. Вона поставила мені безліч запитань, і за всіма пунктами відповіді збіглися: депресія, тривожний розлад, біполярний розлад", — продовжив спортсмен.

Він додав, що під час перебування в лікарні йому здавалося, ніби "радіо заговорило до нього", а голоси погрожували вбити його разом з родиною.

Його дружина Періс, з якою він одружився у 2008 році, відвідала чоловіка в лікарні, де лікарі повідомили їй, що у британського боксера стався напад тривоги.

"Я була така налякана — боялася за нього. Я бачила, що він ніби відключився від реальності, ніби в ньому щось перемкнулося. Лікарі сказали, що в нього легка форма шизофренії, але навіть тоді я не відразу зрозуміла, про що йдеться. Я подумала: "Та які дурниці! Яка ще шизофренія? Шизофреніки — це ж маніяки, а ти — ні". Я ніколи не чула про біполярний розлад. А коли мені пояснили, що це таке, я зрозуміла: "Ого, та це ж точний опис його стану", — поділилася з журналістами Періс.

Ф'юрі, який і раніше відкрито говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям, у документальному фільмі розповів, як зрештою звернувся за професійною допомогою.

Через три роки після перемоги над Кличком він повернувся у професійний бокс, а в грудні 2018 року завоював титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, перемігши Деонтея Вайлдера.

Боксер зізнається, що пережити важкий період йому допомогла родина:

"Якщо поглянути на моє життя, то в ньому багато досягнень, багато хорошого, багато успіхів. Але моє найбільше досягнення — це моя родина: мої діти та моя дружина".

Фільм про Ф’юрі вийде в ефір 27 листопада.

Нагадаємо, що бій між Ф’юрі та Джошуа ледь не опинився під загрозою скасування. Він мав відбутися на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, але цей варіант відпав через сувору комендантську годину.

Також повідомлялося, що бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі ЗМІ вже назвали "Битвою за Британію".