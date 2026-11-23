Украинские футболисты ФК "Шахтер" не смогли добраться до Великобритании в полном составе делегации. Из-за сбоя в системе польские пограничники не пропустили на территорию страны автомобили футбольной команды.

На польской границе задержали восьмерых футболистов и тренерский штаб украинского футбольного клуба "Шахтер". Команда направлялась в Лондон, чтобы 25 ноября сыграть в Лиге чемпионов. Однако им не удалось добраться до Великобритании в полном составе делегации. Об этом в соцсети Х написал турецкий журналист Бурхан Джан Терзи.

По данным турецкого журналиста, из-за сбоя в системе польские пограничники не пропустили на территорию страны автомобили, в которых находились тренер "горняков" Арда Туран, его помощники, а также футболисты.

Что говорят в "Шахтере" о задержании

"Группа наших футболистов задержалась на границе из-за дополнительной проверки польских пограничников. Это заняло больше времени, чем мы ожидали, поэтому команда отправилась в Лондон без них. Игроки присоединились к команде чуть позже и уже вчера утром были в расположении клуба", — отметили в пресс-службе "Шахтера" в ответ на запрос сайта "Украинский футбол".

Видео дня

Добавим, что "Шахтер" сыграет с "Фенербахче" 25 ноября в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

"Оранжево-черные" с четырьмя очками занимают 21-е место в общей турнирной таблице. "Фенербахче" набрал пять очков и занимает 19-е место.

Напомним, что, как писал Фокус, футболисты донецкого "Шахтера" за шесть минут переломили ход матча в Лондоне и вырвали волевую победу со счётом 3:1 над греческим АЕКой во втором туре Лиги чемпионов.

Также мы писали, что украинский футболист донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко должен перейти в саудовский "Аль-Ахли". По данным СМИ, украинский клуб получит за полузащитника сборной около 19 миллионов евро.